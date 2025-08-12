לא בצחוק: כיכר תקרא על שם שלישיית "מה קשור" - סרוגים

שלישיית מה קשור (צילום: פיני סילוק)

עיריית רמלה בצעד מפתיע: לראשונה בישראל, כיכר עירונית תיקרא על שם אנשי תרבות עוד בחייהם. הכיכר תיקרא "כיכר מה קשור", תיחנך ביום חמישי הקרוב, 14 באוגוסט. אירוע החניכה יתקיים במעמד ראש העיר מיכאל וידל וחברי השלישייה – ציון ברוך, שלום מיכאלשווילי ואסי ישראלוף, כולם ילידי העיר.

הכיכר ממוקמת בצומת הרחובות משה דיין וגולדה מאיר, ומשמשת כחיבור סמלי בין שכונת נווה דוד הוותיקה לשכונת נאות שמיר החדשה. במקום יוצבו שלוש דמויות המדמות את חברי "מה קשור", שעוצבו בעיצוב ובאישור מלא שלהם.

החנוכה מגיעה בשיא ההצלחה של סרטם החדש של השלישייה, "לשחרר את שולי סאן", סרט ההמשך ללהיט "לשחרר את שולי". הסרט חצה לאחרונה את רף מיליון הצופים והתברג במקום החמישי בטבלת הסרטים הישראליים הנצפים ביותר בכל הזמנים.

לאחר חנוכת הכיכר, יתקיים טקס חנוכת קולנוע רמלה – אולם הקולנוע החדש בהיכל התרבות העירוני. הסרט הראשון שיוקרן יהיה כמובן "להציל את שולי סאן", בנוכחות חברי השלישייה עצמם. האירועים יחדיו צפויים למשוך מאות תושבים ומעריצים, ולהפוך ליום חגיגי עבור העיר.

שלישיית "מה קשור" החלה לפעול כבר בתחילת שנות האלפיים. מאז הם יצרו מערכונים הומוריסטיים ששיקפו את החיים בפריפריה הישראלית. השלישייה הפכה לשם דבר בתרבות הפופולרית. חבריה, שגדלו ברמלה, ממשיכים להצחיק את הקהל בסרטים, מופעים ותוכניות טלוויזיה. המחווה הזו מצטרפת לשורה של כבודים שקיבלו לאורך השנים, אך זו ללא ספק הייחודית ביותר.