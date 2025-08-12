לראשונה מזה 10 שנים: עדי הימלבלוי בצעד מפתיע - סרוגים

עדי הימלבלוי (צילום עצמי)

עשר שנים עברו מאז נכנס לפלייליסט שלנו שירים של עדי הימלבלוי. שיר הפסטיבל האייקוני "שלוש חברות" יצא בשנת 2007, והשיר "כבר אחרי חצות", האחרון שפורסם, יצא בפסטיגל בשנת 2014. אבל היום זה משתנה: הימלבלוי משתפת פעולה עם לא אחר מאשר הזמר עדן חסון, בשיר חדש שיצא הבוקר (שלישי), בשם "שמועות". איך קרה החיבור? הנה כל הפרטים.

האזינו לשיתוף הפעולה של עדן חסון ועדי הימלבלוי – "שמועות":

הזמר והיוצר עדן חסון הוא מהקולות הבולטים במוזיקה הישראלית בעשור האחרון. בסינגל החדש הוא מארח את השחקנית עדי הימלבלוי. השיר, שכתבו והלחינו חסון וטל קסטיאל, עובד והופק מוזיקלית על ידי יעקב למאי, עדן חסון ואור כהן.

אז איך נוצר החיבור המוזיקלי בין השניים? הרעיון לשיתוף הפעולה בין חסון להימלבלוי נולד באופן ספונטני במהלך בילוי משותף, שבו השמיע חסון להימלבלוי סקיצה של השיר. השניים לא בזבזו זמן, ובאותו יום כבר נכנסו לאולפן להקליט את הדואט, שהפך ל"שמועות".

חסון ממשיך לבסס את מעמדו כאחד האמנים החזקים בישראל. עם רשימה ארוכה של להיטים, שיתופי פעולה עם אמנים מובילים והופעות סולד-אאוט באולמות כמו קיסריה, מנורה ופארק הירקון, הוא ממשיך לשמור על מעמדו ככוכב מבוקש. הסינגל החדש מגיע לאחר שיתופי פעולה מוצלחים לאחרונה, בהם הדואט "צריך אהבה" עם עופר ניסים, "מיליון לילות" עם אושר כהן ואלבומו האחרון, "תדר".