חוק הקולנוע: דוגמה נוספת לקרע בין הציבור לאליטה | רק אומר - סרוגים

פינה שבועית חדשה בסרוגים – "רק אומר": כשחוק מגיע לכותרות, מה הציבור באמת שומע? לרוב לא את כל התמונה. סביב חוק הקולנוע נבנה נרטיב של “סכנת צנזורה”, אבל בתקשורת כמעט ולא דובר על מטרתו המקורית: שהקולנוע הציבורי יהיה בראש ובראשונה קולנוע לציבור.

מאבק על חוק הקולנוע הוא שיעור בסיסי בתקשורת: איך סיפור מסוים מקבל הדגשה, ואחר- מושתק. התוצאה של אותו הסיקור? רוב הציבור נשאר עם גרסה חלקית של המציאות, ועמדה מגובשת ומוחלטת עוד לפני שבדק את העובדות. אז אולי אולי הגיע הזמן שאנחנו כציבור בעל כוח הבחירה נתחיל לשאול את עצמנו, לא רק מה כתוב בחוק – אלא מי מרוויח מהדרך שבה הוא מוצג לנו