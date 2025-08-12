חוק הקולנוע: דוגמה נוספת לקרע בין הציבור לאליטה | רק אומר - סרוגים

חוק הקולנוע: דוגמה נוספת לקרע בין הציבור לאליטה | רק אומר
כשהתקשורת מציגה את החוק כניסיון צנזור ופגיעה באומנות, אך מתעלמת מהשאלה הפשוטה: האם הציבור הישראלי לא ראוי לתרבות שמדברת אליו? פינה חדשה בסרוגים
פינה שבועית חדשה בסרוגים – "רק אומר": כשחוק מגיע לכותרות, מה הציבור באמת שומע? לרוב לא את כל התמונה. סביב חוק הקולנוע נבנה נרטיב של “סכנת צנזורה”, אבל בתקשורת כמעט ולא דובר על מטרתו המקורית: שהקולנוע הציבורי יהיה בראש ובראשונה קולנוע לציבור.
מאבק על חוק הקולנוע הוא שיעור בסיסי בתקשורת: איך סיפור מסוים מקבל הדגשה, ואחר- מושתק. התוצאה של אותו הסיקור? רוב הציבור נשאר עם גרסה חלקית של המציאות, ועמדה מגובשת ומוחלטת עוד לפני שבדק את העובדות. אז אולי אולי הגיע הזמן שאנחנו כציבור בעל כוח הבחירה נתחיל לשאול את עצמנו, לא רק מה כתוב בחוק – אלא מי מרוויח מהדרך שבה הוא מוצג לנומצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
9 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
הכתבה אץרק מסיתה,...
כתבה שכולה הסתה בורות וקידום דיקט.טורה | 12-08-2025 11:49
הכתבה אץרק מסיתה, נגד האליץות ונגד התקשורת ונגד פרסום מידע חלקי או מטעה, אבל למעשה הכתבה היא כתבת אוירה של ליצן פוליטי והיא חפה מכל נתון עובדתי או טענה עניינית שניתן ללמוד ממנה. העבד הפוסל במומו פוסל. נראה שהכתב מעולם לא רץקרא את סעיפי החוק החדש לו היה קורא היה מגלה שתמיכה לסרטים יקבלו רק בהתאם להחלטת וועדה של 24 חברים. הא, ואת כל 24 החברים ימנה השר... בקיצור מה שיישאר פה לסרטי קולנוע זה רק קולנוע מטעם, בשיטת פוטין וארדואן.
2
ישראל מממנת תרבות...
רונן | 12-08-2025 12:35
ישראל מממנת תרבות חרדית במיליארדים (ישיבות, תלמודי תורה...) ואנחנו מקבלים ''נמות ולא נתגייס" או מנגלים באתרי הנצחה ולעג לנופלים
3
איזה כתבה הזויה...
אביתר | 12-08-2025 13:17
איזה כתבה הזויה ושקרנית... הנדסת תודעה כמיטב המסורת של תקשורת הימין הדתי... ההרגשה שלי כאדם חילוני זה שהממסד הדתי-ימני הכריז מלחמה לכלות אותי ולא להשאיר מקום בישראל לתרבות החילונית העשירה והיפה שאחראית להקמת מדינת ישראל. חסר לכם משהו בציונות הדתית? כבר יש לכם מערכת חינוך שלכם, יש לכם ישיבות הסדר שדואגות לילדים שלכם לשירות צבאי מקוצר, יש לכם תקציבים של מיליארדים לכל מיני פרוייקטים של "מורשת" ואלפי ג'ובים מיותרים על חשבון הציבור, למה גם לקחת את כבשת הרש של הציבור החילוני?? אתם מגזימים עם ההתערבות הבוטה שלכם בחיים שלנו וזה בסוף יעוף עליכם בחזרה כמו בומרנג...
4
ב000מאל המאופ000 למדו...
תימני ימני | 12-08-2025 13:35
ב000מאל המאופ000 למדו שאם הם לא בשילטון אפשרי לפגוע במדינה ובממשלה דרך התקשורת והפעלת גורמים במדינות באירופה ובעולם וגם דרך הפצת סרטים נגד המדינה אז חוק הקולנוע יעשה טוב עם אזרחי המדינה
גם אני אהבל...
מרוקאי ימני | 12-08-2025 14:33
גם אני אהבל
5
הקולנוע הישראלי הפך...
תומר | 12-08-2025 14:07
הקולנוע הישראלי הפך למגוון ואיכותי בשנים האחרונות. יש בו קולות מכל המגזרים. זה משהו טוב שאין צורך לגעת בו, אולי רק להוסיף תקציבים. החוק החדש בא לקדם סרטים מסחריים שגם ככה יש להם משקיעים והם רווחיים ואולי גם למנוע הפקת סרטים שיש בהם מימד של ביקורת
6
יותר נוח כשהאומנות מגוייסת
גון | 12-08-2025 14:10
לימנים לא אכפת מאיכות האומנות העיקר שמשהו יהדהד את המסר שלהם. לא פלא שבשנות הימין כאן האומנות ירדה לדרגות של למכור את עצמה בצמתים. אין פה אומנים, או יוצרים. יש יזמים ופוליטיקאים.
7
מטומטמים , לצערי...
ההמון אוהב לחם ושעשועים , אולי נחזיר לאופנה קרבות גלדיאטורים באמפיתאטרון בקיסריה ? זה יהיה מאד נוח לקיסר הפסיכופת הפרנואידי ולקיסרית המטורפת לקפוץ מדי פעם ... אפשר גם קרבות של גלדיאטורים חמושים , יהודים כמובן , נלחמים באוסף גלדיאטורים פלסטינים, אבל לא חמושים ... אפשרות אחרת שכנראה פחות תואהב , זה אולי נקרין פורנו בכל הערוצים , מהבוקר עד הערב , יש המון אנשים שממש מעוניינים בסוג הזה של התוכניות , בשני המקרים ללא ספק תזכה באחוזי צפייה גבוהים , הרבה יותר מערוץ 14 שבו אתה כנראה צופה היום ... | 12-08-2025 14:27
מטומטמים , לצערי , לא חסרים במדינה הזו ...
זה שאתה באליטה...
מומ | 12-08-2025 16:20
זה שאתה באליטה לא אומר שאתה יותר חכם, כך לדוגמא את ראש הממשלה יאיר לפיד רמת אביב, סופר, בן של פוליטיקאי מוצלח, שיחק בסרטים זוכי פרסי אופיר,כתב שיר מאוד מוצלח על ספר מאוד מוצלח של קומוניסט, אבל איך שהגיע לפוליטיקה התברר שהוא לא "א גרויסע מציאה", מנגד יש לך אנשים כמו לדוג' אמיר אוחנה באר שבע, הורים עולי מרוקו שירת במצ"ח אבל כשהגיע הזמן להוכיח את עצמו הוא התגלה בתור שר, ח"כ, ויושב כנסת מרשים רהוט ומשכיל למדי והוא לא יחיד יש עוד המון דוגמאות למקרים של מוצלחים כאלה בפריפריה שצופים גם ערוץ 14 וגם בעלי מפעל חיים מרשים מכובד ושל אדם משכיל במיוחד.