קיש נגד לפיד: "השביתה מתנה לחמאס, לא לחטופים" - סרוגים

צילום: יונתן זינדל/פלאש90

שר החינוך יואב קיש תקף היום (שלישי) את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, בעקבות קריאתו להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב כאות סולידריות עם משפחות החטופים.

"לפיד, תפסיק לשרת את חמאס", כתב קיש. "הקריאה שלך להשבית את המשק בשם 'סולידריות' היא מתנה לאויב, לא לחטופים. חמאס קיבל החלטה לא לשחרר חטופים והלחץ שאתה יוצר פוגע רק בישראל, לא באויב הרצחני".

עוד הוסיף קיש: "בזמן שהטרור האכזרי מחזיק בחטופינו בעזה, אתה מחליש את החזית מבפנים. אם באמת אכפת לך מהחטופים, תפנה את האנרגיה ללחץ בינלאומי כבד על חמאס והמתווכות – לא נגד העם והממשלה שעושים הכל להחזרת החטופים".

עוד באותו נושא התייאש מהאופוזיציה? לפיד בפנייה לתומכי הממשלה לכתבה המלאה בסרוגים >



דבריו מגיעים בתגובה לפוסט שפרסם לפיד ברשתות החברתיות, בו קרא לציבור כולו – כולל תומכי הממשלה – להצטרף להשבתה מתוך הזדהות עם משפחות החטופים:

"אני רוצה להגיד משהו לאלו שתומכים בממשלה: תשבתו ביום ראשון", כתב לפיד. "זו לא התרסה, זה לא חלק מהמריבה, זה לא של האופוזיציה. תשבתו מתוך סולידריות. תשבתו כי המשפחות ביקשו וזו סיבה מספיק טובה. תשבתו כי לאף אחד אין מונופול על הרגש, על ערבות הדדית, על ערכים יהודיים".

בהמשך כתב לפיד: "תשבתו גם אם אתם חושבים אחרת על המלחמה, על המילואים, על חוק ההשתמטות. זה לא יהפוך אתכם לימנים פחות – רק לבני אדם יותר. תשבתו כדי שיידעו שגם אתם הייתם מרוסקים מול הסרטון של אביתר. הזעזוע הוא לא של אף צד, ההזדהות עם המשפחות היא לא עמדה פוליטית. תשבתו כדי שלפחות ליום אחד יהיה ברור שיש לנו עדיין טוב משותף. שלהיות ישראלי זה קודם כל שיהיה לך לב".