השופטים החליטו: נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע - סרוגים

השופטים במשפטו של נתניהו החליטו היום (שלישי) כי החל מה-2 בנובמבר, הדיונים יתקיימו במשך ארבעה ימים בשבוע – מראשון ועד רביעי. נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בבית המשפט בעניין תיקיו, וביום הרביעי יעיד אדם אחר.

בהסבר מדוע נקבע כך, טענו השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – כי ההחלטה התקבלה "נוכח הצורך לקדם את המשפט".

נזכיר כי במהלך כל התקופה האחרונה, עורכי דינו של נתניהו ביקשו לא פעם לדחות או לבטל חלק מעדותו, הן בעקבות מצב בריאותי והן בעקבות לא מעט דיונים ביטחוניים ואילוצים כאלו ואחרים.

