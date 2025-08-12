השופטים החליטו: נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע - סרוגים

השופטים החליטו: נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע
מעלים הילוך: השופטים במשפט נתניהו החליטו כי למרות המלחמה והעיסוקים הרבים של ראש הממשלה, נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בשבוע
אבשלום ששוני/פלאש90
השופטים במשפטו של נתניהו החליטו היום (שלישי) כי החל מה-2 בנובמבר, הדיונים יתקיימו במשך ארבעה ימים בשבוע – מראשון ועד רביעי. נתניהו יצטרך להעיד 3 פעמים בבית המשפט בעניין תיקיו, וביום הרביעי יעיד אדם אחר.
בהסבר מדוע נקבע כך, טענו השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – כי ההחלטה התקבלה "נוכח הצורך לקדם את המשפט".
נזכיר כי במהלך כל התקופה האחרונה, עורכי דינו של נתניהו ביקשו לא פעם לדחות או לבטל חלק מעדותו, הן בעקבות מצב בריאותי והן בעקבות לא מעט דיונים ביטחוניים ואילוצים כאלו ואחרים.
1
עכשיו יאריך את...
מגככת | 12-08-2025 11:02
עכשיו יאריך את המלחמהויכיר טוב יותר את איברי גופו,עי כך שכל פעם אחר יכאב .....ייקח חופש
2
היינו חוסכים דם...
מסתבר, אסור היה להעמיד למשפט את הבוגד | 12-08-2025 11:12
היינו חוסכים דם רב הרס ואובדן ואת פועלו הבלתי פוסק של נתניהו להרס ופירוק המדינה והעם