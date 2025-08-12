שגריר ארה"ב על המצב בעזה: "רעבים? רובם צריכים אוזמפיק" - סרוגים

Avshalom Sassoni/Flash90

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התראיין לשדרן הטלוויזיה הבריטי פירס מורגן – הידוע בגישתו הביקורתית כלפי ישראל – ותקף בחריפות את ההאשמות על פשעי מלחמה והרעבה ברצועת עזה.

האקבי דחה את הטענות באופן גורף ואף הצהיר כי "אף אחד מהם לא רעב… במקום מזון, רובם צריכים אוזמפיק", כשהוא מתייחס לטענתו למצבם הפיזי של תושבי הרצועה, כאשר רובם המוחץ לא מראה שום סימני מחסור או רעב.

בהמשך הראיון התייחס האקבי גם לדיווחים על חיסולו של עיתונאי אל-ג'זירה ברצועה, אנאס א-שריף, שחוסל בתקיפה ישראלית. האקבי טען כי מדובר בדמות עם קשרים ישירים לחמאס: "יש תמונות שבהן ה'עיתונאי' הזה מחבק את ראש חמאס", אמר, תוך שהוא מדגיש כי לדעתו מדובר באיש חמאס לכל דבר – ולא בעיתונאי עצמאי. לדבריו, חיסולו של א-שריף היה תוצאה של מעורבותו הישירה בפעילות טרור, ולא פגיעה באיש תקשורת חף מפשע.

הראיון משתלב במגמה רחבה של בכירים אמריקאים המזוהים עם הימין הפוליטי בארה"ב, אשר מבקשים לערער את הטענות הפלסטיניות והביקורת הבינלאומית נגד ישראל.