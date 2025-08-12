מעל ומתחת לקרקע: צפו בתיעוד מהשמדת תשתיות חמאס בעזה - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

ישראל במלחמה: צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פעל בשלושת החודשים האחרונים בכפר ג׳באליה ובדרג’ תופאח שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳. בצה"ל אמרו כי הלוחמים פעלו במשימת טיהור המרחב ממוקדי טרור ופגיעה במערכי הלחימה של ארגוני הטרור ברצועת עזה, מעל ומתחת לקרקע.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

לפי הודעת דובר צה"ל, "בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו מטרות טרור רבות ובהן מבנים צבאיים, עמדות תצפית ועמדות שיגור שהיוו איום על כוחותינו. בנוסף, חוסלו עשרות מחבלים במרחב".

עוד נאמר כי הכוחות בשיתוף לוחמי יהל״ם, השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים. בנוסף, בתמונות שפורסמו נראה כי הכוחות איתרו ציד צבאי בתוך שקים של אונר"א.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל". מפקד חטיבה 401 הוסיף ואמר כי "פעלנו במעוזי הטרור של חמאס והשמדנו תשתיות טרור רבות".