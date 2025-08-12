מתקדמים לפירוק חיזבאללה? צבא לבנון פיטר גנרל מקורב לארגון - סרוגים

חיזבאללה (mohammad kassir/shutterstock)

על פי מקור לבנוניים, תת-אלוף מהאר רד, ראש המודיעין הצבאי של לבנון בפרבר הדאחיה שבביירות, הודח היום במפתיע מתפקידו – ללא כל הסבר רשמי. מהאר נחשב מקורב לחיזבאללה, וככל הנראה ניסה להגן על הארגון מהחלטת הממשלה לפרקו.

רד, שכיהן בתפקיד מאז 2017, נחשב במשך שנים בעיני גורמים מקומיים כדמות מפתח שהעניקה חסות לפעילות הברחות סמים ונשק הקשורות לחיזבאללה באזור. עד כה, אישים בעלי קשרים כאלה נהנו מהגנה מצד הארגון והיו למעשה חסינים מכל אחריות פלילית.

רד, יליד ג’בע, הוא קרוב משפחתו של מוחמד רד – ראש גוש חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני – שבנו נהרג בתקיפה אווירית ישראלית במהלך המלחמה אשתקד.

הדחתו הפתאומית של מי שנחשב בעבר לאחד האנשים החזקים באזור, מוקף מאבטחים חמושים, נוסע ברכבי יוקרה ומחזיק בהשפעה ניכרת, מהווה, לפי פרשנים, סימן לכך שהממשל הלבנוני מתחיל לנקוט צעדים ממשיים נגד חיזבאללה והחל בפעולות הדרושות לקראת פירוק הארגון.