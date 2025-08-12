עכשיו זה רשמי: הדיווחים על רעב בעזה - כשקריים - סרוגים

(צילום: GHF)

נוכח המאמץ המתמשך של חמאס לקדם נרטיב של רעב ברצועת עזה, ביצעה מערכת הביטחון בדיקה מעמיקה לפתוחו. בבדיקה עלה פער ניכר בין הנתונים שמסרן משרד הבריאות של חמאס על מקרי מוות כתוצאה מתת תזונה לבין סיפורים ותמונות שתועדו במרחב הציבורי.

מוצג כי בין תחילת יולי ועד לאחרונה דווח על למעלה מ־133 מקרי מוות מתת תזונה, גידול מול דיווח כולל של 66 מקרים מתחילת המלחמה ועד יוני. עם זאת, משרד הבריאות של חמאס מציין כי בשונה מהעבר, נשמרה אנונימיות מלאה: לדוגמה, הודיע על 18 נפטרים ב־19 ביולי ו־15 נוספים ב־22 ביולי, אך ברשתות זוהו רק מקרים בודדים בלבד.

שוד מחסן המזון של חמאס

בהמשך, התברר כי רבים מהמקרים הפרטיים שפורסמו כלל סבל ממחלות רקע, כולל מחלות תורשתיות או מצב רפואי שהחמיר ברקע מצב בריאותי קודם ולא תת תזונה. בין היתר, בולט מקרה של ילד בן 4 עם חסך גנטי בוויטמינים ונזקים עצביים, שכבר טופל במרפאה בירושלים לפי אישור ישראלי. במקרים אחרים נראה שחלה טעות המקשרת מוות מתמשך למצב תזונתי קיצוני.

כמו כן, במערך הביטחון ובשיתוף מומחים רפואיים נמסר כי לא נמצאו סימנים לכך שתת תזונה היא תופעה נרחבת בקרב כלל אוכלוסיית עזה.

לפי הדיווח, עומד מאחורי הקמפיין המדובר מבצע תודעתי מתוזמן של חמאס, שבמסגרתו נעשה שימוש בתמונות כצעד לחץ באמצעות כלי תעמולה, במטרה להציג מצג של מצוקה אוכלוסייתית ולהתניע תגובות נגד מדינת ישראל.

צה"ל ומשרד הביטחון הודיעו כי ימשיכו לפעול לשיפור המענה ההומניטרי בעזה, בשיתוף הקהילה הבינלאומית, תוך דחיית הטענות בדבר רעב חמור בקרב התושבים.