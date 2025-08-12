דיווח: הצעה חדשה לשחרור כל 50 החטופים - סרוגים

עבד רחים כתיב/פלאש90

מצרים וקטאר בשיתוף טורקיה, עובדות על הצעה חדשה לשחרור החטופים והפסקת המלחמה בעזה, כך דווח היום (שלישי) בסקיי ניוז.

על פי הדיווח שהובא בישראל היום, ההצעה החדשה כוללת שחרור כל החטופים החיים וחללים חטופים, בתמורה למספר (לא מוגדר) של מחבלים, הסכמה של חמאס על מפת פריסה חדשה של כוחות צה"ל, תחת פיקוח ערבי-אמריקני. כמו כן, היוזמה כוללת הסכמה של חמאס כי "יקפיא" את פעילות הזרוע הצבאית שלו ויאסור על שימוש בנשק.

בנוסף, מקור מסר כי אם חמאס יסכים ליוזמה החדשה, היא תעבור למתווך האמריקני לקראת הצגתה לצד הישראלי.

