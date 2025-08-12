מבצע נרחב: עשרות שב"חים מעזה נעצרו בנצרת - סרוגים
מבצע נרחב: עשרות שב"חים מעזה נעצרו בנצרת

42 שוהים בלתי חוקיים נעצרו במהלך הלילה ב-3 דירות מסתור שונות בנצרת, כשמחקירה ראשונית עולה כי כולם תושבי רצועת עזה

חדשות סרוגים12.08.25 09:45  י״ח באב תשפ״ה
  (צילום: דוברות המשטרה)

פשיטה נרחבת: לוחמי מג״ב צפון ושוטרי המחוז הצפוני פעלו הלילה (שלישי) בעיר נצרת לאיתור שוהים בלתי חוקיים בעיר, זאת במסגרת פעילות ממוקדת למניעת עבירות שהייה בלתי חוקית. במשטרה אמרו כי 42 שב"חים נעצרו במהלך המבצע בשלוש דירות שונות.

צפו בתיעוד:

(צילום: דוברות המשטרה)

לפי הודעת המשטרה, במהלך הפעילות הגיעו הכוחות למבנה, ובו איתרו 28 שוהים בלתי חוקיים לצד כמות מסחרית של סחורה שזהות בעליה לא ידועה. בהמשך המבצע איתרו הכוחות דירת מסתור ובה איתרו 11 שוהים בלתי חוקיים, ודירה נוספת בה תפסו הלוחמים 3 נוספים.

מחקירת שטח ראשונית עלה כי כלל השוהים הבלתי חוקיים הינם תושבי עזה. כלל השוהים הבלתי חוקיים שנעצרו והסחורה שנתפסה הועברו להמשך חקירה בתחנת נצרת.

 

כל הכבוד !!!...
חי | 12-08-2025 9:55
כל הכבוד !!! להמשיך גם בכפרים ,משהד ,כפר כנא וכו