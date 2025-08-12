הערכה: איראן צפויה לתקוף שוב את ישראל - סרוגים

הערכה: איראן צפויה לתקוף שוב את ישראל
הכתב הצבאי אבי אשכנזי טוען כי מתקפה אפשרית של איראן זה לא שאלה של האם יהיה, אלא שאלה של מתי ואיפה: "איראן מבחינתה יש לה צ'ק פתוח כרגע"
איראן (צילום: Matyas Rehak / שאטרסטוק)
הכתב הצבאי אבי אשכנזי התראיין היום (שלישי) ב103fm והתייחס לאיומים של איראן כלפי ישראל: "היא נמצאת במצב מאוד בעייתי גם מבחינת אקלים מדינתי. איראן תצטרך להסביר לציבור שלה איך פרויקט שהושקעו בו 30 שנה שקע תוך 12 ימים".
עוד הוא הוסיף: "היום השיח במערכת הביטחון זו לא השאלה אם יהיה איזשהו אירוע עם איראן, אלא מתי ואיפה. איראן מבחינתה יש לה צ'ק פתוח כרגע. היא צריכה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ ליצור שינוי של הנרטיב שהיא לא הפסידה את המערכה מול ישראל".
נזכיר כי אמש התחוללה סערה ברשת לאחר שמספר גורמים טענו כי איראן צפויה לתקוף את ישראל בקרוב. מספר כתבים צבאיים מיהרו לטעון כי אמנם איראן פגועה מאז מבצע 'עם כלביא', אך לא ידוע על התרעה מיידית לתקיפה נגד ישראל.
הגיע הזמן שמישהו...
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו | 12-08-2025 10:18
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו
אשכנזי-עוד כתב"צבאי"שכל כתבותיו-להפלת נתניהו!
א | 12-08-2025 10:37
אשכנזי-עוד כתב"צבאי" דמגוג ושקרן פתולוגי - שכל כתבותיו בלי יוצא מן הכלל -להפלת נתניהו!
קשקוש
ת | 12-08-2025 10:59
מארץ הקשקושים