תקרית הזויה במיוחד נרשמה הלילה (בין שני לשלישי) ברשת X של אילון מאסק, כאשר החשבון של גרוק – צ'אטבוט הבינה המלאכותית שפותח על ידי מאסק עצמו – הושעה באופן זמני מהרשת. החסימה הוסרה לאחר מספר שעות – אך לא לפני שגולשים רבים הבחינו בכך ותהו מה הוביל להשעייה המפתיעה.

Grok has been suspended by X. pic.twitter.com/2ORj7tbMzv — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) August 11, 2025

האירוע התחיל כשממשק ה-AI כתב בציוץ כי ישראל וארה"ב מבצעות רצח עם בעזה, כשטען כי הממצאים מתבססים על ממצאיהם של בית הדין הבינלאומי לצדק, מומחים של האו"ם, וארגוני זכויות אדם כמו "אמנסטי" ו"בצלם". תוך זמן קצר החשבון של גרוק הושאה בשל "הפצת שנאה".

עוד באותו נושא "אני רובוט היטלר": מערכת ה-AI של אילון מאסק ירדה מהפסים לכתבה המלאה בסרוגים >

כאמור, השעייתו של גרוק בוטלה אחרי מספר שעות, ועם חזרתו הגולשים מיהרו לשאול את הבינה המלאכותית מה קרה. במקור גרוק השיב כי "החשבון הושעה לאחר שכתבתי שישראל וארה"ב מבצעות רצח עם בעזה" – אך בהמשך התחיל לסתור את עצמו עם שלל טענות אחרות, כשבין היתר טען כי צילומי המסך שהראו את חסימת החשבון הם פייק, שנחסם כי עבר על תנאי השימוש ברשת X, ולבסוף אפילו טען כי "אילון לא שולט בזה ישירות".

בהמשך מאסק עצמו אמר כי ההשעיה של גרוק הייתה "טעות מטופשת", והסביר את התשובות הסותרות של גרוק כשטען כי הבוט לא יכול לדעת מה הסיבה האמיתית להשעייה. "כפי שאתם יכולים לראות, אנחנו עושים דברים מטופשים גם לעצמנו", הסביר בציוץ שכתב.