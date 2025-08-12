בשיא הקיץ: נאסרה הכניסה לכל מסלולי הטיול בשמורות הטבע - סרוגים

אילוסטרציה (צילום: רשות הטבע והגנים)

לידיעת המטיילים: רשות הטבע והגנים הודיעה הבוקר (שלישי) כי חל איסור מוחלט להיכנס לכל מסלולי הטיול בשטחים הפתוחים בתחום שמורות הטבע והגנים הלאומיים – זאת עקב תחזית השירות המטאורולוגי ותנאי מזג אוויר קיצוניים המסכנים חיים. האיסור תקף החל מהיום ועד למוצאי שבת, ה-16 באוגוסט.

עם זאת, נאמר כי ניתן לטייל בשעות הבוקר המוקדמות בתחום אתרים קולטי קהל בהם משך הטיול קצר מאוד, המסלול מוצל וקיימים בהם מקומות להתרעננות ומי שתייה.

"למידע בנושא טיולים ניתן לפנות למוקד המידע של רט"ג בטלפון 3639*" נמסר. "בנושאי מזג אוויר יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובאמצעי התקשורת".