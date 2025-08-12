מדענים בוחנים: להפחית שנייה מהזמן בו אנו חיים - סרוגים

(צילום: Quality Stock Arts / שאטרסטוק)

ב־5 באוגוסט 2025 נרשם אחד הימים הקצרים ביותר מאז החלו המדידות המדויקות בשנות ה־50. לפי נתוני שירות הסיבוב של כדור הארץ (IERS), הסיבוב היומי הושלם ב־1.5 אלפיות השנייה פחות מ־24 שעות מלאות. לשם השוואה, היום הקצר ביותר עד כה היה ב־5 ביולי 2024, אז נמדדה קיצור של 1.66 אלפיות השנייה.

החוקרים מסבירים שהשינוי נובע משילוב של גורמים: השפעת הירח על כדור הארץ, שינויים באטמוספירה ובזרמי האוקיינוסים, ותנועות עדינות בליבת כדור הארץ הנוזלית.

החיבור בין כל הגורמים יוצר האצה זמנית של סיבוב הכדור. חלק מהתופעות חוזרות במחזורים, אך המגמה בשנים האחרונות מצביעה על האצה מתמשכת שקשה להסביר במלואה.

המשמעות המדעית היא לא רק עניין תאורטי. מערכות קריטיות כמו רשתות GPS, תשתיות תקשורת, ומערכות פיננסיות פועלות על דיוק של מילישניות. שינוי קטן בסיבוב הכדור עלול לגרום להפרעות במערכות אלה, ולחייב התאמות בלוחות הזמנים הבינלאומיים. מדענים כבר בוחנים אפשרות להוסיף "שנייה שלילית" – הפחתה של שנייה אחת מהשעון העולמי – צעד שטרם נעשה מעולם.