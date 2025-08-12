בלינקן נגד הכרה במדינה פלסטינית: "צעד מנותק מהמציאות" - סרוגים
בלינקן נגד הכרה במדינה פלסטינית: "צעד מנותק מהמציאות"

מזכיר המדינה האמריקני לשעבר אנתוני בלינקן תקף את ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי "הצעד מנותק מהמציאות, וזה לא הזמן"

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=אוריאל-בארי'>אוריאל בארי</a>, חדשות סרוגים
אוריאל בארי, חדשות סרוגים12.08.25 08:30  י״ח באב תשפ״ה
  (צילום: אורן בן חקון\פלאש 90)

תמיכה נוספת מארה"ב: אנתוני בלינקן, שכיהן כמזכיר המדינה האמריקני במהלך כהונתו של הנשיא ג'ו ביידן, יצא הלילה (שלישי) נגד ההכרזות של מדינות המערב על כוונתן להכיר במדינה פלסטינית. במאמר שפרסם בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" בלינקן הסביר מדוע מדובר במהלך מוטעה וקרא לעולם לאמץ "הכרה מוגבלת בזמן" עם תנאים ברורים.

"הצעד מנותק מהמציאות, וזה לא הזמן" טען בלינקן. "סדר העדיפויות צריך להיות: מניעת רעב בעזה, שחרור ושיקום החטופים, וסיום המלחמה בעזה".

בלינקן הוסיף והציג תכנית משלו של צעדים לקראת הכרה במדינה פלסטינית, כשטען כי עליה להיות מוגבלת בזמן של 3 שנים, וכן לכלול נורמליזציה עם סעודיה. עוד אמר כי התכנית הזו תוכל לעזור לראש הממשלה בנימין נתניהו "להיפטר משותפיו הרעילים".

לפי התכנית של בלינקן, האו"ם – באמצעות וטו של ארה"ב – יוכל להיות הגוף המתאים כדי לשפוט האם הפלסטינים עומדים בתנאים להקמת מדינה. "בזמן הזה פלסטין וישראל יעשו הסכמים" הסביר. "התהליך הזה יכול להימשך זמן מה, אך הוא לא יעצור את ההכרה – מה שבתורו יכול להאיץ את פתרון הסוגיות הללו".

1
בלינקן פעל עם גנץ,לפיד להקמת מדינה פלסטינית!!
א | 12-08-2025 8:36
בלינקן פעל עם גנץ,לפיד להקמת מדינה פלסטינית!!
2
צביעות
גוריון | 12-08-2025 9:03
האיש הזה גרם לישראל הרבה נזקים. זה היה מימשל עוין במיוחד. כולל אמברגו נשק כאשר ישראל במלחמה. הפקידים הנבזים האלה הסתירו את עובדת ביידן סנילי ולא כשיר ופשוט ניהלו בעצמם את ארה"ב ומדיניות החוץ שלה.
3
בלינקן צא מהחלום...
ארז מויאל | 12-08-2025 9:27
בלינקן צא מהחלום הזה..אין עם פלסתיני ולכן גם לא תהיה מדינה פלסתינית רוצה לתת להם מדינה...יש ביוטה טכסס מלא מקום פנוי תן להם שם..תעשו להם שמורה כמו שעשיתם לאינדייאנים המסכנים..ושם גם תוכל לדאוג לסיוע הומניטרי...