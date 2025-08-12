התייאש מהאופוזיציה? לפיד בפנייה לתומכי הממשלה - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, קורא לתומכי הממשלה להצטרף אליו ביום ראשון הקרוב, ולהשתתף בשביתה המתוכננת שמשפחות החטופים יוזמות.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כתב לפיד: "אם אתם תומכים בממשלה, תשבתו ביום ראשון. אני רוצה להגיד משהו לאלו שתומכים בממשלה: תשבתו ביום ראשון. זו לא התרסה, זה לא חלק מהמריבה, זה לא של האופוזיציה. תשבתו מתוך סולידריות".

לפיד מאיים: נתפטר מוועדת חוץ וביטחון (צילום: ערוץ כנסת)

"תשבתו כי המשפחות ביקשו וזו סיבה מספיק טובה. תשבתו כי לאף אחד אין מונופול על הרגש, על ערבות הדדית, על ערכים יהודיים. תשבתו כי אולי התרגזתם פה ושם על דברים שנאמרו, אבל אתם יודעים שלא תופסים אדם בשעת צערו, בייחוד אם שעת צערו נמשכת כבר 676 יום. תשבתו גם אם אתם חושבים אחרת על המלחמה, על המילואים, על חוק ההשתמטות".

"זה לא יהפוך אתכם לימנים פחות, רק לבני אדם יותר. אנחנו לא צריכים לסחוב לכל מקום את כל הדעות שלנו, אפשר פשוט לעצור ליום אחד ולהגיד שזה נורא, וזה עצוב, ואתם לא מפנים את מבטכם ולא אומרים "תשתקו" לאנשים שחייהם נהרסו. תשבתו כדי שיידעו שגם אתם הייתם מרוסקים מול הסרטון של אביתר, הזעזוע הוא לא של אף צד, ההזדהות עם המשפחות היא לא עמדה פוליטית. תשבתו כדי שלפחות ליום אחד יהיה ברור שיש לנו עדיין טוב משותף. שלהיות ישראלי זה קודם כל שיהיה לך לב".