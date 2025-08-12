התייאש מהאופוזיציה? לפיד בפנייה לתומכי הממשלה - סרוגים
התייאש מהאופוזיציה? לפיד בפנייה לתומכי הממשלה

יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, קורא לתומכי הממשלה להצטרף אליו ביום ראשון הקרוב, ולהשתתף בשביתה המתוכננת שמשפחות החטופים יוזמות

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=גיא-עזרא'>גיא עזרא</a>, חדשות סרוגים
גיא עזרא, חדשות סרוגים12.08.25 08:18  י״ח באב תשפ״ה
  (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, קורא לתומכי הממשלה להצטרף אליו ביום ראשון הקרוב, ולהשתתף בשביתה המתוכננת שמשפחות החטופים יוזמות.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כתב לפיד: "אם אתם תומכים בממשלה, תשבתו ביום ראשון. אני רוצה להגיד משהו לאלו שתומכים בממשלה: תשבתו ביום ראשון. זו לא התרסה, זה לא חלק מהמריבה, זה לא של האופוזיציה. תשבתו מתוך סולידריות".

לפיד מאיים: נתפטר מוועדת חוץ וביטחון (צילום: ערוץ כנסת)

"תשבתו כי המשפחות ביקשו וזו סיבה מספיק טובה. תשבתו כי לאף אחד אין מונופול על הרגש, על ערבות הדדית, על ערכים יהודיים. תשבתו כי אולי התרגזתם פה ושם על דברים שנאמרו, אבל אתם יודעים שלא תופסים אדם בשעת צערו, בייחוד אם שעת צערו נמשכת כבר 676 יום. תשבתו גם אם אתם חושבים אחרת על המלחמה, על המילואים, על חוק ההשתמטות".

"זה לא יהפוך אתכם לימנים פחות, רק לבני אדם יותר. אנחנו לא צריכים לסחוב לכל מקום את כל הדעות שלנו, אפשר פשוט לעצור ליום אחד ולהגיד שזה נורא, וזה עצוב, ואתם לא מפנים את מבטכם ולא אומרים "תשתקו" לאנשים שחייהם נהרסו. תשבתו כדי שיידעו שגם אתם הייתם מרוסקים מול הסרטון של אביתר, הזעזוע הוא לא של אף צד, ההזדהות עם המשפחות היא לא עמדה פוליטית. תשבתו כדי שלפחות ליום אחד יהיה ברור שיש לנו עדיין טוב משותף. שלהיות ישראלי זה קודם כל שיהיה לך לב".

19 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
כמה טיפש האיש...
ישראלית | 12-08-2025 8:29
כמה טיפש האיש הזה מדהים!!!
ביביסטית ...
את | 12-08-2025 9:14
ביביסטית
2
לכי תעשי השתלת...
כמה חכם מושחתיהו... הממשלתו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן . | 12-08-2025 8:39
לכי תעשי השתלת מוח , אפילו מח של זבוב יהיה שיפור לעומת מצבך הנוכחי .
3
יהדות?לפיד טוען שהר הבית לא קדוש ליהודים!!
א | 12-08-2025 8:42
יהדות?לפיד טוען שהר הבית לא קדוש ליהודים!!
4
לפיד,בנט- הכשירו את חמאס לטבח!
א | 12-08-2025 8:43
לפיד,בנט- הכשירו את חמאס לטבח!
5
לפיד,בנט הורו לצהל לא לנגוע בחמאס-למען רע"מ!!
א | 12-08-2025 8:44
לפיד,בנט הבוגדים הורו לצהל לא לנגוע בחמאס-למען רע"מ!! א
6
לפיד,בנט עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!
א | 12-08-2025 8:44
לפיד,בנט עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה!
7
לפיד,בנט תמכו בהסכם הגרעין של ביידן!
א | 12-08-2025 8:45
לפיד,בנט תמכו בהסכם הגרעין של ביידן - הסכם הרסני יותר משל אובמה!
8
לפיד אמר-לתת לפלסטינים מדינה בלי הכרה בישראל
א | 12-08-2025 8:46
לפיד,דיקטטור פוסט ציוני,דפר ושקרן פ תו לוגי!לפיד אמר לוושינטון פוסט שמדינה פלסטינית לא צריכה אפילו להכיר בישראל כיהודית!
9
לפיד,משתמט שהוריד פרופיל!
א | 12-08-2025 8:47
לפיד,משתמט שהוריד פרופיל!
א ...
מכונת הרעל משפריצה מהלחץ | 12-08-2025 9:14
א
10
שביתה גורמת נזק...
אור | 12-08-2025 8:49
שביתה גורמת נזק למדינה במיליארדים, מעודדת חמאס - אז למה לשבות??? כי המשפחות של השמאל הקיצוני ומי שמממן אותן ביקשו?? יש משפחות אחרות שלא ביקשו!!
מפקיר החיילים בחושך...
נמאס מהעבדים של מממן החמאס | 12-08-2025 9:16
מפקיר החיילים בחושך ורעב המנהרות
11
אין לזה שום קשר לסולידריות
אורח | 12-08-2025 9:15
זה מהלך שנועד לשבש את המדינה, נקודה. נועד להפעיל לחץ פסול לטובת החמאס, נקודה. אין שום קשר לסולידריות. כמה מפגרים הם מצביעי האופוזיציה?? פשוט מביך ברמות שקשה לתאר. אני אשמח לאייד כאשר האופוזיציה תפסיד גם את הבחירות הבאות. אין לי שום רחמים עליהם - נהפכו לתומכי החמאס והטרור. תתביישו.
הביביסטים שמחים כשביבי...
מוח בורח | 12-08-2025 9:41
הביביסטים שמחים כשביבי משמיד את המדינה חיילים מופקרים חיילים נהרגים מאבדים אברים לשוא. נזקים במאות מיליארדים. שנאת ישראל וישראלים בשיא. החמאס מנצח יותר ויותר במישור המדיני והבניל ככל שביבי מושך את המלחמה המיותרת. המדינה הכלכלה הבריאות הצבא העם הכל מתפרק והאורח הביביסט המדינה לא מעניינת אותו. שמח לאיד. מגיע לכם
12
הבבונים של ביבי...
עם מי אתה מנסה לדבר | 12-08-2025 9:43
הבבונים של ביבי איתו עד הסוף ירדו לביוב ביחד איתו
13
הבן אדם הזה טיפש ברמות מפחידות. כאילו דואג לח
משב | 12-08-2025 9:53
לחטופים. ומעלה את המחיר אצל החמס כמו חבריו עד שהחמס כבר דורש שיקום כל הרצועה וחזרה ל6 באוקטובר כשרק אנשיםצלא נורמליםמיגורו בקיבוצים אבל הם כנראה בחלקם כאלו. ויבריח את תושבי שדרות אופקים והסביבה כולל אשקלון מלגור שם
העבדים שטופי המוח...
חמס תמיד רצה להחזיר את כולם תמורת הפסקת הלחימה וביבי היחיד שהתעקש על שלבים ולמעשה טירפד החזרתם | 12-08-2025 10:15
העבדים שטופי המוח של אבי החמאס חוזרים על סיסמאות מכונת הרעל שמאדימה את כל העולם. המציאות ברורה מי שמחזק את חמאס זה מי שמושך את המלחמה לשוא ומסיבות של אינטרס פוליטי. אחרי שצהל ניצח מזמן, ביבי משאיר את החיילים לחזור ולהסתובב בין ההריסות ולהכנס שוב ושוב להריסות ומבנים ממולכדים. אנחנו משלמים בדם החיילים הרוגים וקטועים לשוא ובהפסדים מדיניים קשים. לצד הנצחון הצבאי של צהל, ביבי מביא הפסדים וכשלונות פוליטיים ומדיניים. חמאס מכה אותנו בהסברה המדינית ולמרות שנצחנו בשטח, המשך הלחימה בהנחיית הבוגד נתניהו מביאים לחמאס יום יום סרטוני רעב ושמד וזה מה שמביא לחמאס את הנצחון האמיתי, בזירה הבינל, וישראל מפסידה. הישראלים הופכים מצורעי העולם, והמדינות הידידותיות ביותר כבר מוכנות להכיר בפלסטין. כך ביבי מחזק את החמאס ומפקיר את החיילים והחטופים ומביא נזקים לישראל במילארדים. נזקים שדורות קדימה והנכדים שלנו, עוד יישאו בתשלומם.
14
רוב העם מצטרף...
צודק לפיד | 12-08-2025 10:53
רוב העם מצטרף למשפחות החטופים וראוי שכל יהודי יתמוך בהם.