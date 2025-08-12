מחקר חושף: המוח שלך לומד מהר יותר מה-AI הכי מתקדם - סרוגים

(צילום: שאטרסטוק)

צוות חוקרים מ-Cortical Labs במלבורן, אוסטרליה, בשיתוף אוניברסיטת UCL בלונדון, ערך ניסוי רחב היקף שנמשך כשנתיים, במטרה לבדוק עד כמה תאי עצב אנושיים מסוגלים להתחרות מול אלגוריתמים מתקדמים של למידת מכונה. הניסוי התבסס על מערכת ייחודית בשם DishBrain, פלטפורמה שמכילה תאי מוח חיים המושתלים על מצע אלקטרוני המאפשר להם לקבל גירויים, לשלוח אותות חשמליים וללמוד באמצעות משוב מיידי.

במסגרת המחקר, שפורסם ב-12 באוגוסט 2025, נדרשו תאי המוח והאלגוריתמים לבצע משימות של למידת חיזוק, ביניהן משחק המחשב הקלאסי Pong. הושוו ביצועי תאי המוח לאלגוריתמים מהמתקדמים בתחום, כולל DQN, A2C ו-PPO, כולם נחשבים לשיטות עילית ב-AI המודרני.

התוצאות היו חד-משמעיות: תאי המוח הצליחו להגיע לרמות ביצוע גבוהות יותר בתוך פחות זמן, ובפחות "אנרגיה חישובית". החוקרים ציינו שהמערכת הביולוגית הסתגלה לשינויים בזמן אמת, תיקנה טעויות באופן מיידי, ולמדה מתרחישים חדשים כמעט ללא צורך באיפוס או באימון חוזר, בניגוד למודלים מלאכותיים שנדרשו לעיבוד כמויות עצומות של נתונים ולזמן אימון ארוך.

ד”ר ברט קאגאן, המדען הראשי ב-Cortical Labs, הסביר כי המוח הביולוגי משלב באופן טבעי חישוב, זיכרון והסקת מסקנות במקביל, מה שמקנה לו יתרון אדיר על פני מערכות מלאכותיות שמבוססות על שלבים נפרדים של עיבוד. לדבריו, היכולת הזו נובעת מהמבנה הפיזי של הרשתות העצביות, שמאפשר גמישות מרבית ושינויים מיידיים במבנה הקשרים בין הנוירונים.

המסקנות העיקריות אליהן הגיעו בחוקרים, הן שהמוח האנושי מתפקד בצורה יעילה הרבה יותר מבחינת צריכת אנרגיה, ויכול להסתגל למצבים חדשים במהירות גבוהה. בנוסף, שילוב של טכנולוגיות AI עם רקמות עצביות עשוי ליצור מערכות חכמות במיוחד, שיתפקדו היטב גם במצבים בלתי צפויים.

בטווח הארוך, מחשוב ביולוגי היברידי עשוי לשמש בתחומים כמו רובוטיקה מתקדמת, פיתוח תרופות מותאמות אישית, ניתוח בזמן אמת של נתונים רפואיים ואף מערכות בקרה קריטיות בתעשיות רגישות.

החוקרים מציינים שהשלב הבא יהיה להבין לעומק כיצד המנגנונים הביולוגיים האלה פועלים, ולתרגם אותם לשפה של הנדסת מערכות. אם המגמה תימשך, בעשור הקרוב נוכל לראות תחילת עידן חדש; מחשבים המבוססים על שיתוף פעולה בין תאי מוח אנושיים לבין שבבים אלקטרוניים, שילוב שעשוי לשנות את הדרך בה אנו חושבים על בינה מלאכותית.