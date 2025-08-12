בתום חיפושים ליליים: אותרה גופתו של בן 18 שטבע למוות בחדרה - סרוגים

(צילום: מיכאל גלעדי\פלאש 90)

אסון כבד בחדרה: בתום חיפושים ליליים, גופתו של צעיר בן 18 שטבע סמוך לחוף אולגה בחדרה נמשתה מהמים כשהוא ללא סימני חיים. חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום.

חובש בכיר במד"א ירין חרבי סיפר כי "כשהגענו לחוף חילצו אלינו צעיר כבן 18, לאחר שטבע וככה"נ שהה במים זמן רב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות בגב ובפנים. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

כאמור, אמש דווח כי ארבעה בני נוער נכנסו למים בחוף אולגה, כשאחד מהם נסחף לים ונעלם. כוחות משטרה וחיל הים הגיעו למקום ופתחו בחיפושים ליליים, שנערכו באמצעות כוחות השיטור הימי, כוחות קרקעיים, צוותי שיט ייעודיים ומסוק משטרתי.