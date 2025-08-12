גדלות נפש אדירה: הרב תמיר גרנות ערך חופה של ארוסת בנו שנפל - סרוגים

(צילום: יונתן קדמא)

הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת "אורות שאול" ואביו של סרן אמתי גרנות ז"ל, שנפל במבצע צבאי בצפון, ערך אמש (שני) את חופתה של רוני, ארוסתו של בנו שנפל שלא הספיקה להינשא לו. ע' החתן הוא לוחם ביחידה מובחרת.

מי שקישרה בין רוני לבן זוגה, היא צופיה דיקשטיין – אימו של סגן עברי דיקשטיין ז"ל שנפל בקרב בלבנון, בעת ששימש כמפקד מחלקה בגדוד 51 בחטיבת גולני.

כבר בהלוויה של בנו, פנה הרב גרנות לרוני עם מסר חזק ואמר לה: "רוניל'ה יקרה, זה יהיה לאט, זה ייקח הרבה זמן. את תבחרי בחיים. תבחרי בחיים".

אמתי ורוני התארסו בחול המועד סוכות, ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר. שמונה ימים לאחר מכן, כבר בשיחת טלפון ביניהם, קבעו להתחתן עם שובו של אמתי, אך באותו יום נהרג, בעת שירותו כמפקד צוות בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, בחטיבה 7.

הוא נפגע מירי טיל נ"ט לעבר מוצב נורית שבגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון, כשבוע לאחר פרוץ הלחימה ביישובי עוטף עזה.