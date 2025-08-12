אחרי הערכת מצב: צה"ל בהתרעה חמורה - סרוגים

אחרי הערכת מצב: צה"ל בהתרעה חמורה
הערכת המצב שנערכה בראשות הרמטכ"ל כללה סקירה של כשירות הכלים והכוחות בצה"ל. מהנתונים עולה מחסור של כ־10,000 חיילים, מתוכם 7,000 לוחמים. בצבא מתריעים: ללא חקיקה מיידית, העומס על המילואימניקים יחריף
לקראת הערכת מצב שהתקיימה אתמול (שני), ראש המטה הכללי, רב־אלוף אייל זמיר, קיים בדיקות מקיפות בכל זרועות צה"ל. בין הנבדקים: סטטוס כלי הרכב הקלים, הכלי רכב הממוגנים, נגמ"שים, טנקים, ציוד מכני הנדסי כבד, אמצעי לחימה וכוח האדם.
מטרת הפעילות, כך על פי הדיווח באתר 'וואלה', לדייק את תכנית בניין הכוח המתוכננת, בהתייחס לאתגרים שניצבים בפני צה"ל, ולהקטין פערים מבצעיים גדלים. ראשי המטות בכל הפיקודים הציגו נתונים על פעילותם בשנתיים האחרונות, לצד ציון הפערים הקיימים.
במהלך ההערכה, ראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר־כליפא, הציג תמונה מורכבת של מצב כוח האדם: קיים מחסור בכ־10,000 חיילים, מתוכם כ־7,000 לוחמים. לאור זאת, הוצבה דרישה דחופה להסדיר סוגיות חקיקה, כולל מהלכים כמו חוק הגיוס וחוק הארכת השירות ל־36 חודשים, כדי למנוע עומס הולך וגובר על מערך המילואים. בצבא מתריעים כי ללא חקיקה מיידית, העומס על המילואימניקים יחריף ויפגע בכשירות בצבא.
עוד נודע כי הרמטכ"ל מתכנן לקיים בקרוב קיום הערכות מצב נוספות, שיתמקדו בסוגיית כוח האדם בלבד, במטרה לקדם את צמצום הפערים הקריטיים. גורמים צבאיים מעריכים כי תידרש מהירות תגובה ופעולות מיידיות לצורך המשך התפקוד המבצעי.