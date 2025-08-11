האמירה הקשה של טראמפ: "לא חושב שחמאס ישחרר את החטופים" - סרוגים

טראמפ (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התראיין לחדשות 12 והביע סקפטיות נוקבת לגבי סיכויי שחרור החטופים בידי חמאס במצב הנוכחי. במסגרת השיחה, טראמפ הבהיר כי הוא לא רואה אפשרות שהארגון ישחרר את החטופים במצב הנוכחי, וקרא לישראל לזכור את פשעי חמאס ולפעול בהתאם.

"הם (חמאס) לא הולכים לשחרר את החטופים במצב הנוכחי," אמר טראמפ בפשטות. "אני חושב שיהיה מאוד קשה להשיג את זה". הנשיא הדגיש כי ישראל ניצבת בפני החלטה דרמטית בנוגע לעתידה של רצועת עזה ולנוכחותו של חמאס בשטח, ופעולות המלחמה הבאות. אך טראמפ קבע באופן חד משמעי כי הישארות חמאס בשלטון איננה אפשרות "הם לא יכולים להישאר," הבהיר.

טראמפ חזר על המסר המרכזי שלו ודרש לזכור את האירועים הטראגיים של ה-7 באוקטובר, היום שבו חמאס פתח במתקפה קטלנית נגד ישראל. "יש לי דבר אחד לומר — תזכרו את 7 באוקטובר. תזכרו את 7 באוקטובר," אמר, במטרה להדגיש את חומרת האיום והצורך לפעול בנחישות נגד הארגון.

הראיון מציג תמונה אופטימית יחסית, שמצביעה על כך שטראמפ ממשיך לעמוד לימין ישראל ואינו מרפה מפשעי חמאס והצורך לפרק את הארגון, למרות האוויר הבינלאומית. טראמפ ממשיך ומבהיר כי ההחלטות של ישראל צריכות להתקבל על ידי, אך גם מפציר בישראל לא לשכוח את טבח השביעי באוקטובר.