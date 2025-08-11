אחרי דקות ארוכות של פאניקה: הסתיים האירוע בנתב"ג - סרוגים

(צילום: מד"א)

מטוס נוסעים של חברת IZ076 מסוג A320, שהיה בדרכו מיעד רודוס לישראל, הכריז היום (שני) על מצב חירום 2 בעקבות תקלה חמורה במערכת הגלגלים.

המטוס ביצע ארבעה ניסיונות נחיתה שלא צלחו, עד שלבסוף נחת בשלום בנתב"ג. על סיפון המטוס שהו 160 נוסעים, וכלל הנוסעים ואנשי הצוות ירדו מהמטוס ללא פגע.

בעקבות ההכרזה על מצב חירום, כוחות גדולים של מד"א – בהם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, רכבי תגובה מיידית ואופנועי חירום – הוזנקו לנמל התעופה לצורך אבטחת הנחיתה, אך לא נדרש טיפול רפואי.

מדוברות מד"א נמסר: "צוותי מד"א הוזעקו לנתב"ג בעקבות תקלה שדווחה בנחיתת מטוס עם 160 נוסעים. המטוס נחת בשלום, ולא דווח על נפגעים".