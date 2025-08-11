אסון כבד: אמונה דאנינו נהרגה בתאונת דרכים - סרוגים

(צילום: איחוד הצלה)

לפני זמן קצר הותר לפרסום כי הנערה שנהרגה היום (שני) בתאונת הדרכים הקטלנית סמוך ליישוב אדורה, היא אמונה יהודית דאנינו ז"ל, בת 17.

הלווייתה תתקיים הערב (שני) בשעה 21:30 בבית העלמין ביישוב בני דקלים. המשפחה תשב שבעה ברחוב התירוש 1 בכרמי קטיף.

מוקדם יותר היום דווח כי בשעה 14:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על הולכת רגל שנפגעה ממשאית בכביש 3552 סמוך לאדורה. חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה במקום.

פראמדיק מד"א, אלעד פס, מסר: "כשהגענו למקום ראינו את הולכת הרגל שוכבת במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום".

מתנדב 'צוות הצלה', פנחס טויסיג, הוסיף: "כשהגעתי למקום ראיתי הולכת רגל, נערה בת 17, מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בה בדיקות רפואיות אך למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותה במקום".