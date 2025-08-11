דרמה חוקתית בארה"ב: טראמפ הורה "לכבוש" את וושינגטון הבירה - סרוגים

טראמפ | צילום: לירי רגמי /פלאש 90

בצע דרמטי וכמעט חסר תקדים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה להכפיף את וושינגטון הבירה לממשל הפדרלי, והורה לכוחות ממשל להחל באכיפה בבירה. זאת כתוצאה מגל פשיעה חמור בעיר והתפתחות "מחנות הומלסים" באזורים נרחבים.

בטקס הכרזה רשמית אמר טראמפ: "‏היום אנו מכריזים באופן רשמי על מצב חירום לביטחון הציבור… זו טרגדיה אמיתית… לא רציתי לעמוד כאן ולדבר על כמה שהבירה שלנו, שבעבר הייתה יפהפיה, הפכה למקום לא בטוח, מלוכלך ומזעזע."

הוא הדגיש כי כוחות האכיפה יתחילו מיד בפעולות נרחבות, במטרה לפגוע בכנופיות, סוחרי סמים ורשתות פליליות ידועות ולהוציאם מהרחובות במהירות, כולל פירוק של "מחנות הומלסים".

מזכיר ההגנה פיט הגסת' סיפר כי המשמר הלאומי של וושינגטון גויסה והחלה לפעול בשטח, וציין: "‏תראו אותם מגיעים ופעילים ברחובות הבירה במהלך השבוע הקרוב."

מהלך זה, שכולל העברת סמכויות רחבה לממשל הפדרלי ולכוחות הביטחון, מעורר תגובות מעורבות ברחבי הפוליטיקה והמשפט האמריקאי, ונחשב לחריג ביותר.