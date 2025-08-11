סוף עצוב לחיפושים: הנעדר אותר ללא רוח חיים - סרוגים

(צילום: משטרת ישראל)

ישראל חדד, בן 73 מאשקלון, שנעדר מאז יום ראשון בערב אותר לפני זמן קצר ללא רוח חיים.

מוקדם יותר היום (שני), פרסמה תחנת אשקלון של משטרת ישראל בקשה לעזרת הציבור באיתורו של חדד, שיצא מביתו בערב יום ראשון (10.08.25) ולא שב. על פי ההודעה, הוא נצפה לאחרונה הבוקר (11.08) בשעה 07:30 באזור תחנת הרכבת באשקלון.

במשטרה ציינו אז כי כל היודע דבר על מקום הימצאו של חדד מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה.

זמן קצר לאחר מכן נמסר כי הוא אותר – אך ללא רוח חיים.

נסיבות האירוע בבדיקה.