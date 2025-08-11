טראמפ חושף: זה מה שיגיד לפוטין בפגישה הנדירה באלסקה - סרוגים

פוטין וטראמפ. ארכיון (צילום: Kremlin.ru\ויקימדיה)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום בשיחה עם כתבים על הפסגה המדינית המתוכננת בינו לבין הנשיא פוטין באלסקה בהמשך השבוע. טראמפ חשף מה יגיד לנשיא רוסיה, ומה דעתו על שיתוף נשיא אוקראינה בתהליך.

בשיחה עם עיתונאים הודיע טראמפ: "אני הולך להגיד לפוטין 'אתה חייב לסיים המלחמה הזו" בנוסף התייחס טראמפ לציפיות שלו מהנשיא פוטין והסביר: "הוא לא יסבך אותי".

עוד חשף הנשיא טראמפ כי בכוונתו לקדם פגישה בין פוטין לזלנסקי במטרה לקדם הפסקת אש ופתרון דיפלומטי לסכסוך. "אני רוצה לסדר פגישה ביניהם, ואם הם ירצו – גם אני אוכל להשתתף". דברים אלה מגיעים בתגובה לביקורת על פסגה עם רוסיה, ללא נוכחות הנשיא האוקראיני.

הפסגה באלסקה צפויה לסמן את המפגש הרשמי הראשון בין שני המנהיגים מזה תקופה ארוכה, במהלכה יידונו בין היתר דרכי סיום המלחמה באוקראינה, והאפשרויות להשגת שלום אזורי.

עמדותיו של טראמפ מצטרפות לשיח הבינלאומי הסוער סביב המשבר, כאשר גורמים שונים מאירים אור על חשיבות שיתוף אוקראינה בתהליך. במיוחד על רקע הדרישות הטריטוריאליות שרוסיה צפויה להציב.