שרב קיצוני; גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר - סרוגים

שרב קיצוני; גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר
מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם באופן קיצוני. שרב ישרור בכל רחבי הארץ ויירדו גשמים מקומיים. קיים חשש לשטפונות. תחזית מזג אוויר
הערב והלילה, בין שני לשלישי: מעונן חלקית. ייתכנו הגבלות ראות.
יום שלישי: שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי ואובך בעיקר בדרום הארץ.
יום רביעי: ברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות ואובך בעיקר בדרום הארץ ושם קיים חשש קל משיטפונות.
יום חמישי: עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.
יום שישי: תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.