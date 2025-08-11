מלשכת נתניהו למסך: מצטרף חדש לערוץ 14 - סרוגים

מלשכת נתניהו למסך: מצטרף חדש לערוץ 14
דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחל לשמש כפאנליסט בשתי תכניות אקטואליה – בערוץ 14 ובתכנית "מוריה וברקו" ברשת 13
עומר דוסטרי, ששימש עד לאחרונה כדובר ראש הממשלה בנימין נתניהו, מצטרף בימים אלה לעולם התקשורת. דוסטרי ישמש כפאנליסט בשתי תכניות אקטואליה: בערוץ 14 ובערוץ 13.
בערוץ 14, יצטרף דוסטרי לפאנל התכנית "המהדורה המוקדמת", בהשתתפות פרשנים ואנשי תקשורת. במקביל, ייקח חלק גם כפאנליסט בתכנית "מוריה וברקו" המשודרת בערוץ 13.
דוסטרי, שפרש מתפקידו בלשכת ראש הממשלה לאחר מספר חודשים, שימש קודם לכן גם ככותב טור פובליציסטי בנושאים מדיניים וביטחוניים, בין היתר באתרי חדשות ובמכוני מחקר
