מסתמן: אלה 4 המפלגות שירוצו יחד בבחירות הקרובות - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

ראשי המפלגות הערביות – רע"מ, חד"ש, תע"ל ובל"ד – נפגשו היום (רביעי) לראשונה מאז 2021, במטרה לדון בהקמת "הרשימה המשותפת" מחדש לקראת הבחירות הקרובות. הפגישה נערכה במקביל ללחצים גוברים במגזר הערבי, במסגרתם עולה הצורך באיחוד לקראת הבחירות הקרבות.

המפגש בין ראשי 4 המפלגות כלל דיון על מבנה הרשימה והתיאום בין המפלגות, בצל התבססותן של כל אחת מהן במרחב הפוליטי מאז הפרידה ב־2021. כזכור, רע"מ התמודדת לבד, חד"ש ותע"ל רצו ביחד, ובל"ד התמודדה לבד ולא הצליחה לעבור את אחוז החסימה.

לדברי מקור הבקיא בפרטים, המגעים נועדו לבדוק אם ניתן לשחזר את הברית שהייתה קיימת בעבר, ושהפכה למוקד השפעה משמעותי בזירה הפוליטית.

נזכיר כי חבר הכנסת איימן עודה, המשמש כיום כיו"ר מפלגות חד"ש-תע"ל, הודיע כי אין בכוונתו להתמודד בבחירות הבאות.