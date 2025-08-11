אסף הרוש חושף את האמת על תעשיית המוזיקה: "לא אשתנה בשביל פרסום"

אסף הרוש (צילום טל עבודי)

אסף הרוש, זמר, יוצר ומוזיקאי חוזר בתשובה בן 34 מירושלים, הוציא היום (שני) סינגל חדש בשם "סורי". השיר, שמגיע עם קליפ ייחודי שנוצר כולו באמצעות בינה מלאכותית, מביא מסר חזק של נאמנות לעקרונות ולאמונה, גם מול לחצי תעשיית המוזיקה עבור פרסום ויחסי ציבור. בשיחה ל"סרוגים", הרוש חשף את הסיפור מאחורי השיר, שמשקף את ההתמודדות שלו כחוזר בתשובה בתעשייה הזו.

צפו בקליפ של אסף הרוש – "סורי":

הסיפור מאחורי "סורי"

בשיחה עם "סרוגים", הרוש משתף את הרעיון המרכזי מאחורי השיר החדש. משרדי יחסי ציבור ופרסום ניסו ללחוץ עליו להשתנות, עבור הקריירה. "בדרך שלי בתעשיית המוזיקה עבדתי עם הרבה משרדים, חלקם מהגדולים בתחום. תמיד יצא שאנשים ציפו ממני טיפה 'לזרום' ולוותר על דברים עקרוניים עבורי".

הם מזו לו שכדאי שישנה את המראה החיצוני שלו, החרדי והפאות. "חלק שאלו לגבי שינוי לבוש ותספורת. וחלק ממש דחפו שאהפוך לטיקטוקר". אבל הרוש לא מוכן לשינוי שמוביל לוויתור על עקרונות, וסירב. "בשיר הזה בעצם אני מדבר על כל הנקודות האלה כשבפזמון אני אומר, סורי. אני לא מתכוון לשנות את אורח החיים שלי או לוותר על עקרונותיי בשביל הבטחות לתהילה ופרסום".

השיר "סורי" הוא הצהרה נוקבת על נאמנות לעצמי ולאמונה. המילים, שנכתבו והולחנו על ידי הרוש, משקפות את הלחצים שהוא חווה בתעשייה. החל מדרישות לשנות את המראה החיצוני (כמו הזקן והפאות) ועד הצעות להפוך לכוכב טיקטוק על חשבון הערכים שלו. בפזמון, הוא שר: "אז וואלה סורי / א'נלא נדבק למצלמה בשביל הסטורי / ולא הופך את החיים בשביל הגלורי / וגם אם א'פחד לא ישמע עלי דונט וורי / וואלה סורי".

השיר משלב סגנון פופ מודרני עם מסר עמוק, תוך שמירה על הצליל הייחודי של הרוש, שמושפע ממוזיקה יהודית, רוק, בלוז ואפילו מוזיקה ים תיכונית.

הקליפ: יצירה חדשנית בבינה מלאכותית

הקליפ לשיר "סורי" נוצר כולו באמצעות בינה מלאכותית, ללא צילום חי או דמויות אמיתיות. התוצאה היא קליפ ויזואלי מרשים שמשלב יצירתיות טכנולוגית עם מסר אותנטי. הרוש ציין כי כל השירה מבוצעת על ידו בלבד. חלק מקולות הרקע עברו עיבוד באמצעות אפקטים, כך שנשמעו כמו קולות נשיים. להרוש היה חשוב לציין את העובדה שהוא ביצע את כל הקולות, כדי להבהיר שבשיר לא מעורבת שירת נשים.

מי אתה, אסף הרוש?

אסף הרוש הוא שם מוכר בעולם המוזיקה היהודית המקורית. חוזר בתשובה כבר למעלה מעשור, הרוש נולד בהולנד. בגיל חצי שנה איבד את אמו, והוא אומץ על ידי דודתו. כבר מגיל 17 התחבר לגיטרה, והתשוקה למוזיקה הפכה לחלק בלתי נפרד מחייו. הוא פרץ לתודעה עם הסינגל "בסוף יהיה טוב", שצבר כ-4 מיליון צפיות ביוטיוב, והפך לקול חשוב בז'אנר הפופ היהודי.

הרוש נשוי ואב לשלושה. מעבר למוזיקה, הוא גם נכנס לעולם המשחק וכיכב בתפקיד מרכזי בסדרת הרשת של כאן תאגיד השידור, "אנדרגראונד מאה שערים", שמספרת על ראפרים שחזרו בתשובה. המסע שלו, מהחיים החילוניים כיחצ"ן מוביל בחיי הלילה ועד לחיים של תורה ומוזיקה, הוא השראה.

מסעו של הרוש: מחיי הלילה לתורה

המסע של אסף הרוש הוא סיפור של חיפוש אחר אמת. כיחצ"ן בחיי הלילה, הוא היה מוקף במסיבות ובבילויים, אך הרגיש שחסר לו משהו עמוק יותר. החזרה בתשובה הייתה מתוך רצון לחפש ולמצוא את האמת.

גם לאחר החזרה בתשובה, המוזיקה נשארה חלק בלתי נפרד מאסף הרוש. שיריו היום מתעסקים בעולמו הרוחני והאישי, ומביאים את חוויותיו ותחושותיו של צעיר מאמין. השירים של הרוש, כמו "בסוף יהיה טוב", "מקום", "לעמוד" ו"לחיות עוד פעם", זכו להצלחה רבה וצברו מיליוני צפיות, כשהם פונים לקהל מגוון – חרדי, דתי וחילוני כאחד.