האיום של שר הביטחון לשליט איראן: צא מהבונקר ותסתכל למעלה - סרוגים

מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

העימות המילולי בין ירושלים לטהרן מחריף: לאחר שאיראן פרסמה רשימה ובה שמות בכירים במערכת המדינית והביטחונית בישראל המיועדים לחיסול, שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב במסר ישיר למנהיג העליון עלי חמינאי.

כ"ץ האשים את איראן בהובלת מסע טרור ממוקד נגד הנהגת ישראל, והזהיר כי כל ניסיון לפגוע בבכירים ישראלים ייענה בפגיעה קשה במשטר בטהרן. לדבריו, על חמינאי "להרים את הראש מהבונקר" ולהיות מודע לכך שישראל עוקבת מקרוב ומוכנה להגיב בכל רגע.

שר הביטחון כ"ץ המשיך והזהיר: "איראן מפרסמת את רשימת הבכירים בצמרת המדינית-ביטחונית בישראל המיועדים לחיסול. אני מציע לדיקטטור האיראני חמינאי שכשהוא יוצא מהבונקר – שירים מבט לשמיים ויקשיב היטב לכל זמזום. משתתפי 'חתונה אדומה' מחכים לו שם."

שר הביטחון הוסיף כי מערכות המודיעין והביטחון של ישראל פועלות באופן רציף לאיתור איומים, וכי כל יעד שמאיים על חיי בכירי המדינה – יטופל מבעוד מועד. בנוסף הדגיש כ"ץ כי ישראל לא תהסס לפעול בעומק שטח איראן פעם נוספת כדי לשתק את מקורות האיום.