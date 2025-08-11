יאיר נתניהו מודיע על קאמבק - סרוגים
ברנז'ה, חדשות

יאיר נתניהו מודיע על קאמבק

שנתיים אחרי שעבר להתגורר במיאמי, בנו של ראש הממשלה מודיע על חידוש הפודקאסט בו ישוחח על פוליטיקה, גיאופוליטיקה והיסטוריה

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים11.08.25 16:50  י״ז באב תשפ״ה
  (צילום: אבשלום ששוני / פלאש90)

אחרי הפסקה של כמה שנים, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מודיע על חזרה להקלטת הפודקאסט האישי שלו – The Yair Netanyahu Show.

נתניהו, בן 34, מתגורר בשנתיים האחרונות במיאמי שבפלורידה, אך ממשיך להיות פעיל בזירה הציבורית דרך פרסומים ברשתות החברתיות. כעת הוא שב גם לפלטפורמת האודיו, בה ידון לדבריו בנושאים כמו פוליטיקה, גיאופוליטיקה, היסטוריה ועוד.

שם הפודקאסט נותר כשהיה, "המופע של יאיר נתניהו", והוא יעלה את הפרקים החדשים בפלטפורמות הרלוונטיות במהלך התקופה הקרובה.

6 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
ישוחח על רעל,...
שירי מנתניה | 11-08-2025 17:16
ישוחח על רעל, רעל ורעל.
מיאמי מסוכנת.אפשר להחליק ח"ו בבריכה.
ביביסט אהבל | 11-08-2025 17:22
נתפלל לשלום הילד"ז היקר לכולנו.
2
שילך לישיבה.ככה יועיל...
ניסים | 11-08-2025 17:20
שילך לישיבה.ככה יועיל יותר.
3
שיחזור למקום שיצא...
come back? | 11-08-2025 17:26
שיחזור למקום שיצא ממנו
4
איפה טעינו שמגיע...
.. | 11-08-2025 17:44
איפה טעינו שמגיע לנו על הטוב הזה
5
מתי התוכנית נפסקה?...
ניפ | 11-08-2025 18:42
מתי התוכנית נפסקה? שמענו לאחרונה את הפנינים על הרמטכ"ל