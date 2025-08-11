יאיר נתניהו מודיע על קאמבק - סרוגים

יאיר נתניהו מודיע על קאמבק
שנתיים אחרי שעבר להתגורר במיאמי, בנו של ראש הממשלה מודיע על חידוש הפודקאסט בו ישוחח על פוליטיקה, גיאופוליטיקה והיסטוריה
אחרי הפסקה של כמה שנים, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מודיע על חזרה להקלטת הפודקאסט האישי שלו – The Yair Netanyahu Show.
נתניהו, בן 34, מתגורר בשנתיים האחרונות במיאמי שבפלורידה, אך ממשיך להיות פעיל בזירה הציבורית דרך פרסומים ברשתות החברתיות. כעת הוא שב גם לפלטפורמת האודיו, בה ידון לדבריו בנושאים כמו פוליטיקה, גיאופוליטיקה, היסטוריה ועוד.
שם הפודקאסט נותר כשהיה, "המופע של יאיר נתניהו", והוא יעלה את הפרקים החדשים בפלטפורמות הרלוונטיות במהלך התקופה הקרובה.
Hello friends! I’m starting a new podcast — it’s called The Yair Netanyahu Show.
I recorded a few episodes several years ago, but I didn’t continue.
Recently, I decided to give it another try!
The podcast will cover politics, geopolitics, history, and more.
If you’d like to check… pic.twitter.com/iozWq3W2Nx
— Yair Netanyahu???????? (@YairNetanyahu) August 9, 2025