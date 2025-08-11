איראן מתייבשת: הנשיא הצהיר כי למדינה "יגמרו המים" תוך ימים - סרוגים

ללא קרדיט.

משבר המים באיראן ממשיך להחריף ולהסלים, כעת, על פי הנשיא האיראני למדינה יגמרו מאגרי המים כבר השבוע, והם יאלצו פשוט "לסגור את הברזים".

אמש, הודיע נשיא איראן פזשקיאן: "אנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס. אם למישהו יש פתרון, עליו להתייצב. למרבה הצער, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים."

באופן אירוני, בשנת 2018 שיגר ראש הממשלה נתניהו סרטון לעם האיראני, במהלכו הציע לסייע במשבר המים, בסרטון הציע נתניהו להקים מאגרי ידע בפרסית כך שאזרחי איראן יוכלו ללמוד על טכנולוגיות שימור מים ישראליות בלי הצורך בשיתוף המשטר האיראני.

כעת שבע שנים לאחר מכן, עומדת איראן בפני מצב של בצורת קטסטרופלית, זאת כתוצאה מחוסר השקעה משווע בתשתיות מים. ככל הנראה כתוצאה מהשקעות חוץ מסיביות בטרור.

איראן גם חווה משבר חשמל חמור כתוצאה מאותה סיבה, זאת למרות שאיראן יושבת על מאגרי גז בין הגדולים בעולם. אך חסרת יכולת טכנולוגית או כלכלית לנצל אותם באופן יעיל.