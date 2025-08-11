משרד החינוך ביטל את כל הטיולים ומחנות הקיץ - סרוגים

חניכים במחנה קיץ. למצולמים אין קשר לכתבה (אילוסטרציה נתי שוחט/פלאש90)

בעקבות תנאי מזג אוויר קיצוניים הצפויים בימים הקרובים ואינדקס שריפות גבוה במיוחד, משרד החינוך הודיע על עצירת כלל הפעילויות החינוכיות בשטח הפתוח, כולל טיולים ומחנות קיץ.

בהערכת מצב שקיים המשרד בשיתוף כלל גורמי הביטחון והבטיחות, הוחלט כי החל מיום שני (12 באוגוסט) ועד מוצאי שבת (16 באוגוסט), יבוטלו טיולים המתוכננים לשטחים פתוחים בהתאם להנחיות חדר מצב טיולים.

ארכיון (צילום: דוברות כבאות והצלה)

כמו כן, הוחלט לפנות את כלל מחנות הקיץ הפועלים ביערות, וזאת עקב חשש לשריפות הנובע מהחום הקיצוני והיובש. הפינוי יושלם עד יום שני בשעה 12:00 בצהריים.

מרכזי שדה של קק"ל בציפורי, יתיר, חניון אשבל וחוות הצופים, יאושרו לפעילות, אך תוך מגבלות של מזג האוויר. באשר לפעילות תנועות נוער בשטחי יער לקראת שבת, יש לקבל אישור מיוחד ביום רביעי הקרוב (14 באוגוסט).

המשרד מדגיש כי עקב עומס חום קיצוני, יש להימנע משהייה בשטחים פתוחים, גם באזורים עירוניים, אלא אם מדובר בחללים ממוזגים כמו מוזיאונים או מרכזי מבקרים.

לשאלות או בקשות ניתן לפנות לחדר מצב טיולים במספר: 02-222211. משרד החינוך ימשיך לעדכן את הציבור ככל שיידרש.