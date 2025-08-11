ירמי קפלן חוזר לשנות ה-80 עם ביצוע לשיר האייקוני של העשור | צפו

ירמי קפלן בחזר החזרות (צילום שלומית עמיר תקשורת)

ירמי קפלן, אחד מהאמנים האהובים בישראל, חוזר במלוא העוצמה לעשור הקסום של שנות ה-80 עם ביצוע מרגש לשיר האייקוני "I'm Still Standing" של אלטון ג'ון. מתוך חדר החזרות, קפלן נותן טעימה מסקרנת לקראת המופע המרכזי שיחתום את פסטיבל אשדודאנס – פסטיבל המחול הבינלאומי הגדול בישראל, שיתקיים בין ה-25 ל-28 באוגוסט באשדוד.

צפו בהצצה לחדר החזרות – ירמי קפלן מבצע את "I'm Still Standing":

ביצוע מחשמל מחדר החזרות

בסרטון ששוחרר מחדר החזרות, ירמי קפלן מביא את האנרגיה והנוסטלגיה של שנות ה-80 עם ביצוע סוחף לשיר "I'm Still Standing". המופע, שצפוי להיות גולת הכותרת של הפסטיבל, ישלב את קפלן לצד אמנים מובילים כמו מאיה בוסקילה, מורן אהרוני ועידו מלכה, יחד עם למעלה מ-2000 רקדנים ורקדניות שיביאו את רוח התקופה לבמה.

אשדודאנס 2025: חגיגה של מחול ומוזיקה

פסטיבל אשדודאנס, שיתקיים בין ה-25 ל-28 באוגוסט, מבטיח ארבעה ימים של חוויות תרבותיות בלתי נשכחות באשדוד – עיר התיירות והקולינריה. עם למעלה מ-2000 רקדנים מישראל ומחו"ל, הפקות מקור ייחודיות ושילובים מוזיקליים מרתקים, הפסטיבל יציג מגוון מופעים בהשתתפות אמנים כמו בעז שרעבי, קרן פלס, ליאור נרקיס, רן דנקר, סאבלימינל והצל, ועוד רבים. המופע המרכזי, שיחתום את הפסטיבל, יוקדש לשנות ה-80 ויכלול מחווה ללהיטי הפופ הגדולים של התקופה.