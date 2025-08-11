מהלך אזורי? ארה"ב מפרקת את המיליציות בעיראק כמו חיזבאללה - סרוגים

מהלך אזורי? ארה"ב מפרקת את המיליציות בעיראק כמו חיזבאללה
ארה"ב דרשה מעיראק לפרק מיליציות שיעיות מנשקן, כולל טילים ומל"טים, ואיימה בהשמדתם מהאוויר – במהלך מקביל לפירוק חיזבאללה.
במה שנראה כתחילתו של מהלך אזורי רחב היקף נגד ארגוני הטרור, ארצות הברית העבירה הוראה חד־משמעית לכוחות הביטחון העיראקיים להתחיל בהכנות לפירוק המיליציות השיעיות מנשקן – במקביל למהלך הבינלאומי המתגבש לפירוק חיזבאללה מלבנון.
לפי דיווח ב-אל-ערבי אל-ג'דיד, מקורות ביטחוניים ופוליטיים בעיראק מסרו כי בשבועות האחרונים העבירה וושינגטון מסרים ברורים לבגדאד על "הצורך לחסל את הנשק האיכותי" שבידי המיליציות – ובהם מל"טים, טילים בליסטיים קצרי טווח וטילים לטווח בינוני. האמריקאים הזהירו כי במידה והנשק לא יוסר, הוא יושמד בתקיפות אוויריות ממוקדות.
המהלך, שנמצא בשלביו הראשונים, עשוי להוות חלק מאסטרטגיה אזורית כוללת שנועדה לצמצם את כוחם של שלוחות איראן במזרח התיכון, ולהגביל את יכולתן לאיים על מטרות אמריקאיות ובעלות בריתה. בבגדאד מציינים כי מדובר בסוגיה רגישה במיוחד, שכן המיליציות משולבות במערך הביטחון העיראקי ומחזיקות השפעה פוליטית ניכרת.
לפי ההערכות, הצעדים הבאים של וושינגטון יכללו שילוב של לחץ דיפלומטי, איומים צבאיים ופעולות סיכול חשאיות – בדומה לדפוס הפעולה המיושם כעת נגד חיזבאללה בלבנון, לאחר שהוכה על ידי ישראל.