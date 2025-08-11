מקרון: "התכנית של ישראל לעזה - אסון שמחכה לקרות" - סרוגים
מקרון: "התכנית של ישראל לעזה – אסון שמחכה לקרות"

נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף את התכנית של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש רצועת עזה ואמר כי מדובר ב"אסון שמחכה לקרות. החטופים הישראלים ואנשי עזה יהיו הקורבנות הראשונים"

חדשות סרוגים11.08.25 15:04  י״ז באב תשפ״ה
  (צילום: אנטונין אלבר\שאטרסטוק)

נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס היום (שני) לתכנית שהציג ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש רצועת עזה, כשבדבריו גינה את המהלך הישראלי. בדבריו מקרון טען כינדרש להקים קואליציה בינלאומית תחת האו"ם שתפעל למיגור הטרור בעזה.

"התכנית של ישראל לעזה היא אסון שמחכה לקרות. החטופים הישראלים ואנשי עזה יהיו הקורבנות הראשונים של האסטרטגיה הזאת" אמר מקרון. "הממשלה בישראל צריכה לעצור את המלחמה עכשיו עם הפסקת אש קבועה".

במקביל, גם שר ההגנה של איטליה, גידו קרוסטו, גינה את התכנית הישראלית ותקף באופן חריג את ממשלת ישראל. "מה שקורה בעזה הוא חסר תקדים, וזו הכחשה טהורה של החוק והערכים שלנו" טען בראיון לעיתון האיטלקי "לה סטמפה". "כיבוש עזה ומעשים חמורים מסוימים בגדה המערבית מסמנים התגברות של פעולות צבאיות שמולן יש לקבל החלטות. זה לא יהיה נגד ישראל, אלא דרך להציל את העם בישראל מהממשלה שלה".

עוד השווה בין המצב בישראל והמלחמה בעזה לרוסיה והמלחמה באוקראינה. "חייבים למצוא דרך לכפות על ראש הממשלה בנימין נתניהו לחשוב בבהירות" אמר. "עלינו תמיד להבחין בין ממשלות ומדינות, והעמים והדתות שהן מכילות. זה חל גם על נתניהו וגם על פוטין, ששיטותיהם הפכו כעת דומות באופן מסוכן".

6 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
אסון ל צרפת
דןדן | 11-08-2025 15:31
מקרון האינפנטיל אתה אסון לארצך.מה אתה מלקק לערבים?לא מספיק שהבאתם את חומייני לאירנים והרסתם אותם?מדינת משתפיפ עם הנמאצים וזונות
צודק.רק גויים יצילו אותנו ממשלת המוות המטורפת
אלפסי | 11-08-2025 16:47
נתפלל שהם יצליחו.
2
שתוק ילד כאפות...
אא | 11-08-2025 16:02
שתוק ילד כאפות בן ז*ומה ימח שימך רוצה להכיר במדינה פלסטינית לא תיזכה ליום הזה
3
מה שאסון לעזה...
. | 11-08-2025 16:45
מה שאסון לעזה טוב למדינת היהודים
4
האיש גאון אסטרטגי ברמה של לפיד
נועם | 11-08-2025 17:03
.
5
מאות חיילים, שיפלו,...
שירי מנתניה | 11-08-2025 17:14
מאות חיילים, שיפלו, הם הקורבנות העיקריים והחטופים הקורבנות השניים. העזתים בכלל לא אמורים להישאר בעזה, שיתפזרו בעולם או ספציפית בקטאר.