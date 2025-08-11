מקרון: "התכנית של ישראל לעזה - אסון שמחכה לקרות" - סרוגים

(צילום: אנטונין אלבר\שאטרסטוק)

נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס היום (שני) לתכנית שהציג ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש רצועת עזה, כשבדבריו גינה את המהלך הישראלי. בדבריו מקרון טען כינדרש להקים קואליציה בינלאומית תחת האו"ם שתפעל למיגור הטרור בעזה.

"התכנית של ישראל לעזה היא אסון שמחכה לקרות. החטופים הישראלים ואנשי עזה יהיו הקורבנות הראשונים של האסטרטגיה הזאת" אמר מקרון. "הממשלה בישראל צריכה לעצור את המלחמה עכשיו עם הפסקת אש קבועה".

במקביל, גם שר ההגנה של איטליה, גידו קרוסטו, גינה את התכנית הישראלית ותקף באופן חריג את ממשלת ישראל. "מה שקורה בעזה הוא חסר תקדים, וזו הכחשה טהורה של החוק והערכים שלנו" טען בראיון לעיתון האיטלקי "לה סטמפה". "כיבוש עזה ומעשים חמורים מסוימים בגדה המערבית מסמנים התגברות של פעולות צבאיות שמולן יש לקבל החלטות. זה לא יהיה נגד ישראל, אלא דרך להציל את העם בישראל מהממשלה שלה".

עוד השווה בין המצב בישראל והמלחמה בעזה לרוסיה והמלחמה באוקראינה. "חייבים למצוא דרך לכפות על ראש הממשלה בנימין נתניהו לחשוב בבהירות" אמר. "עלינו תמיד להבחין בין ממשלות ומדינות, והעמים והדתות שהן מכילות. זה חל גם על נתניהו וגם על פוטין, ששיטותיהם הפכו כעת דומות באופן מסוכן".