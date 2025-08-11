חודשיים אחרי שנורה בעצרת: המועמד לנשיאות נפטר מפצעיו - סרוגים

מיגל אוריבה | צילום: שאטרסטוק

חודשיים אחרי שנורה בראשו בעצרת בחירות, מיגל אוריבה המועמד לנשיאות קולומביה נפטר מפצעיו, בבית החולים. כך על פי הדיווח היום (שני) ברויטרס.

כזכור לפני חודשיים מיגל אוריבה טורבאי סנאטור קולומביאני, מועמד לנשיאות ונכדו של נשיא לשעבר, נורה במהלך אירוע בחירות בעיר הבירה בוגוטה, כך מסרה מפלגתו. הירי לעבר הסנאטור, בן 39, שבוצע על ידי גורמים לא מזוהים.

הירי הגיע על רקע מתיחות פוליטית גוברת בקולומביה. זאת, בעוד הנשיא הנוכחי של המדינה, גוסטבו פטרו, מנסה לקדם רפורמות בחוקי העבודה, שאוריבה ושמרנים אחרים מתנגדים להן בתוקף. קונפליקטים בין קבוצות חמושות ממשיכים לפגוע במדינה, אם כי רובם מתרחשים באזורים כפריים. מצבו של אוריבה ומניעי הירי לא היו ברורים מיד לאחר התקרית.

מפלגתו, "המרכז הדמוקרטי", פרסמה הודעה אחרי הירי שבה כינתה את הירי "מעשה אלימות בלתי מתקבל על הדעת". "אנו דוחים בתוקף את ההתקפה הזו, שלא רק מסכנת את חייו של מנהיג פוליטי, אלא גם מאיימת על הדמוקרטיה ועל החירות בקולומביה".