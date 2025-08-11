ש"ס מגיבים לראשונה לסרטון: "דרעי מעולם לא קרא להשתמטות" - סרוגים

דרעי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בש"ס מגיבים היום (שני) לראשונה לסרטון בו נראה יו"ר המפלגה אריה דרעי אומר לתלמידי ישיבה: "אל תחשבו לתרום" וטוענים כי מעולם לא קרא להשתמטות או לאי־שירות.

"הוא נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ישיבה קטנה בירושלים, בני 15–16, והדגיש כי לימוד התורה הוא יסוד קיומו הרוחני והביטחוני של עם ישראל. כחבר קבינט מדיני־ביטחוני ותיק, הרב דרעי פועל לילות כימים למען ביטחון ישראל ושמירת חיי חיילי צה״ל.

"ש״ס צועדת לאורו של מרן רבנו עובדיה יוסף זיע״א, שזעק בתקיפות נגד כל פגיעה בלומדי התורה ומאידך העריך מאוד את חיילי צה״ל המוסרים נפשם למען העם – ותמיד ברך אותם בחום".