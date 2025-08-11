ש"ס מגיבים לראשונה לסרטון: "דרעי מעולם לא קרא להשתמטות" - סרוגים

ש"ס מגיבים לראשונה לסרטון: "דרעי מעולם לא קרא להשתמטות"
בש"ס מגיבים לראשונה לסרטון בו נראה יו"ר המפלגה אריה דרעי אומר לתלמידי ישיבה: "אל תחשבו לתרום" וטוענים כי מעולם לא קרא להשתמטות או לאי־שירות
דרעי (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
בש"ס מגיבים היום (שני) לראשונה לסרטון בו נראה יו"ר המפלגה אריה דרעי אומר לתלמידי ישיבה: "אל תחשבו לתרום" וטוענים כי מעולם לא קרא להשתמטות או לאי־שירות.
"הוא נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ישיבה קטנה בירושלים, בני 15–16, והדגיש כי לימוד התורה הוא יסוד קיומו הרוחני והביטחוני של עם ישראל. כחבר קבינט מדיני־ביטחוני ותיק, הרב דרעי פועל לילות כימים למען ביטחון ישראל ושמירת חיי חיילי צה״ל.
"ש״ס צועדת לאורו של מרן רבנו עובדיה יוסף זיע״א, שזעק בתקיפות נגד כל פגיעה בלומדי התורה ומאידך העריך מאוד את חיילי צה״ל המוסרים נפשם למען העם – ותמיד ברך אותם בחום".
1
דרעי צריך לצאת...
יוסי | 11-08-2025 13:23
דרעי צריך לצאת מיד מהממשלה הוא עוכר ישראל איש שישב בכלא ויש לו החוצפה להחליט אם החיילים ייצאו למלחמה מדינה הזויה עם איש הזוי
תפסו אותו על חם - כמו עם דמעות הבצל
עגלה מלאה רשעים | 11-08-2025 14:38
עגלה מלאה רשעים
2
יש סירטון ואומרים...
תמר איזון | 11-08-2025 13:31
יש סירטון ואומרים שלא אמר יש עובדות בדיוק כמו השקרן נתניהו שקרן ויש הוכחות עובדות ראיות כולם שקרנים מהר5ש עד הזנב
3
הוא לא רק קורא להשתמטות, הוא גם מצביע בעד חוק
1234 | 11-08-2025 13:49
הוא לא רק קורא להשתמטות, הוא גם מצביע בעד החוק
80,000 סרבנים יקבלו...
זה החוק של ביבי וממשלת הבגידה | 11-08-2025 16:28
80,000 סרבנים יקבלו פטור קבוע משירות סדיר, וימשיכו להתפרנס על גבם וכספם של המשרתים והעובדים
4
דרעי אומר לעצמו...
אילן | 11-08-2025 14:24
דרעי אומר לעצמו כמה טיפשים במזרחית
5
רציתם קוסם ......
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבו | 11-08-2025 14:29
רציתם קוסם ... קבלתם מלאך חבלה שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם "נצחון מוחלט" ככה הוא נראה ... טפשים תתעוררו
6
האריה שאהב השתמטות
מספיק ודי! | 11-08-2025 14:42
שיתבייש לו. הוא חושב שכולנו חרשים ועיוורים. די להתנהגות הבזוייה!
7
חלאת המין האנושי...
אליהו לוי | 11-08-2025 15:23
חלאת המין האנושי
8
אסופה של משתמטים...
קבינט המלחמה של השקרן הבוגד מפקיר החיילים | 11-08-2025 15:24
אסופה של משתמטים עבריינים הזויים וגנבים אשר מחליטה על הרג והפקרת הגיבורים המשרתים. לא סופרים את החיילים ולא את הבטחון.
9
מגדול ועד קטן....
אמירת אמת זרה למלא צלא | 11-08-2025 15:30
מגדול ועד קטן.
10
הבהרות / תרגומים ללהג של דרע
אנה | 11-08-2025 15:41
כשדרע אומר בשפת דוסלנד: "חלילה וחס תתרמו/תתגייסו" בשפת הדוסלנד הוא בעצם מתכוון ל- "תתגייסו בהמוניכם" והצטרפו לתורמים וללוחמים במדינה" אלו אנחנו "המטומטמים שלא מבינים את שפתו..."
11
כל חייו הוא...
גידגיד | 11-08-2025 15:45
כל חייו הוא קורא להשתמטות ולשחיתות מידות, מיישם, ומדגים במעשיו. עכשיו במלחמה, דרעי רק הגביר את בעוצמה, ומסובב את הסכין בגב המילואימניקים. דרעי צריך להיכנס לכלא ל 15 שנה על המרדה בשעת מלחמה, לפי סעיף 109 לחוק העונשין
12
שקרן משתמט ...
אחמדובסקי | 11-08-2025 15:47
שקרן משתמט
13
תמיד היה שקרן...
חגית | 11-08-2025 17:02
תמיד היה שקרן
14
כמצביע שס בז...
חרדי | 11-08-2025 17:02
כמצביע שס בז לדרעי אני ומשפחתי נצביע רק לבן גביר
15
דרעי גרם להשנאת הדת עלינו
יעקב אשדוד | 11-08-2025 17:37
דרעי הוא אבי אבות הטומאה של השנאת הדת היהודית על עם ישראל המסורתי והדתי שאינו חרדי . הוא עוד יענש בעולם הזה ובעולם הבא על כך שלקח יהדות ספרדית מתונה מקרבת ואוהבת והפך אותה לקיצונית בדלנית ואשכנזית
16
מעולם לא קראת...
חיים מאיר ויזניצר | 11-08-2025 17:56
מעולם לא קראת למי שלא לומד תורה להתגייס, (לפי דעת המקילים יש לפחות 40% מתלמידי הישיבות אין תורתם אמונתם), אבל מה כן אתה עושה דואג למימון ישיבות של נושרים דואג למי שלומד לתארים (מבחינתי זה עדיף מלהתגייס) דואג שיוציאו תלמידים ממלכתי דתי (שלומדים שם לימודים ליבה) לבתי ספר של רשת מעיין החינוך שלא לומדים שם כלום. וכו' והאמת והשלום אוהבו
17
אין תחתית לתהום....
יין קפריסין | 11-08-2025 18:51
אין תחתית לתהום.
18
דרעי די מספיק....
נוחי | 11-08-2025 19:05
דרעי די מספיק. הגיע הזמן שתעזוב את ש"ס.מותתןמלאחרים הזדמנות
19
השותף הטבעי של...
שירי מנתניה | 11-08-2025 19:12
השותף הטבעי של ביבי..
20
חחחחח איך ככה נותנים...
יוסי | 11-08-2025 20:43
חחחחח איך ככה נותנים לבנאדם לעשות צחוק מהאינטלגנציה של האנשים במדינה הזו יושב בנאדם גונב משקר מסית ואומר אני? ממש לא יאללה הביתה נמאסתם