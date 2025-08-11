גם במאסר: מלכה לייפר תועדה מטרידה מינית אסירה - סרוגים

צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

מלכה לייפר, המורה שהואשמה באונס של תלמידותיה, והוסגרה לאוסטרליה. תועדה על פי הדיווח בדייילי מייל מטרידה מינית גם בכלא. לפי הדיווחים ב"דיילי מייל" , לייפר, תועדה במצלמות האבטחה של בית הכלא תוקפת מינית צעירה אבורג'ינית בשנות ה-20 לחייה.

עוד באותו נושא 15 שנות מאסר נגזרו על המורה שפגעה בתלמידותיה לכתבה המלאה בסרוגים >



על פי האתר, האירוע התרחש בסוף יולי, במקרה אחר בו לייפר נצפתה מתנשקת עם אסירה אחרת שמרצה עונש מאסר עקב סחר בבני אדם. בשנת 2021 גזר בית משפט באוסטרליה 15 שנות מאסר על לייפר, שאנסה וביצעה עבירות מין בשתי תלמידות, דסי ארליך ואלי סאפר, בבית הספר שניהלה במלבורן. לייפר ברחה לישראל לאחר שהתלמידות התלוננו נגדה. היא הוסגרה לאוסטרליה.

עוד דווח כי לייפר נשלחה לבידוד במתקן אחר בצפון מלבורן לאחר האירוע שהתרחש מול מצלמות טלוויזיה במעגל סגור. האירוע, כך מתברר הבוקר, התרחש בסוף יולי, בתוך מתקן מיוחד שבו האסירים מופרדים להגנתם האישית.