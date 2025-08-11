המעגל נסגר: חוסל המחבל שפגע בלוחם צה"ל בעזה - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

המעגל נסגר: שעות אחרי שדווח כי לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קל מירי בצפון רצועת עזה, כעת (שני) דובר צה"ל אישר כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 חיסלו את המחבל שירה לעברם. בנוסף, חטיבת האש 215 זיהתה וחיסלה מחבלים של ארגון הטרור חמאס בסיוע לכוחות המתמרנים.

(צילום: דובר צה"ל)

במקביל, אוגדה 36 ממשיכה בפעילות במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה. ביממה החולפת, כוחות האוגדה השמידו מספר תשתיות תת קרקעיות משמעותיות ואסטרטגיות, וחיסלו מחבלים אשר היוו איום על הכוחות בתקיפות מהקרקע ומהאוויר.

כמו כן, כוחות אוגדה 99 פועלים על מנת להגן על תושבי עוטף עזה בגזרתם. בצה"ל אמרו כי הכוחות השמידו ביממה האחרונה פירים וחיסלו מחבלים אשר איימו על הכוחות בשטח.

בדרום רצועת עזה, כוחות חטיבה 6 הפועלים תחת אוגדת עזה (143) זיהו חוליית מחבלים שניסו להטמין מטענים סמוך לכוחותינו. בסגירת מעגל, כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.