פסטיבל ראשון לציון 2025: חמישה ימים של מוזיקה ישראלית בחול המועד סוכות

אלון אולארצ'יק (צילום ניקול דה קסטרו), אמיר דדון (צילום מרווה שרון), דני סנדרסון (צילום ורדי כהנא), דודו טסה (צילום יפעת שגב), גידי גוב (צילום ורדי כהנא)

פסטיבל ראשון לציון, הפסטיבל המוזיקלי הגדול והוותיק, חוזר השנה בפעם ה-37 במספר. בפסטיבל יביא חמישה ימים של חגיגה תרבותית מרהיבה בחול המועד סוכות, בין התאריכים 8–12 באוקטובר. העיר ראשון לציון תהפוך למרכז המוזיקה הישראלית, עם מופעים בחמישה מוקדים מרכזיים: לייב פארק, היכל התרבות, גן המושבה, רחבת בניין העירייה ובית העם. הכניסה לחלק מהמופעים תהיה חופשית לקהל הרחב, מה שהופך את האירוע לחגיגה עממית אמיתית.

מחוות מוזיקליות ומופעי ענק

השנה, הפסטיבל יציין שני יובלות מרגשים לאומנים אהובים ומוערכים בתרבות הישראלית. ריקי גל, אחת הזמרות הגדולות בישראל, תחגוג 75 שנים ו-55 שנות קריירה מפוארת במופע מקור ייחודי. גל, ששיריה הפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו, תבצע את מיטב להיטיה ותארח על הבמה את יהודה פוליקר, מירי מסיקה ועידן חביב לשיתופי פעולה מרגשים.

במקביל, אלון אולארצ'יק, מהיוצרים המשפיעים במוזיקה הישראלית, יחגוג 75 שנים במופע חד-פעמי. הוא יארח את חבריו ללהקת "כוורת" – גידי גוב, דני סנדרסון ויוני פוגי רכנר, לצד אמנים נוספים כמו דודו טסה, טיפקס וקרולינה, במופע שמבטיח להביא לנו קלאסיקות על זמניות.

עוד באותו נושא אחרי ביטול הופעתו: אלון אולארצ'יק מסיר את חתימתו מהעצומה לכתבה המלאה בסרוגים >



הופעות שישאירו חותם

הפסטיבל יציע מגוון רחב של מופעים שיתאימו לכל טעם מוזיקלי. ישי ריבו יארח את אמיר דדון לערב מלא רגש ונשמה. נסרין וזהבה בן יעלו בזו אחר זו על במת הלייב פארק במופע כפול שיביא את העוצמה הנשית של המוזיקה הישראלית לקדמת הבמה. רן דנקר יגיע עם מופע בימתי מסעיר בליווי רקדנים, המשלב פופ מודרני ורגש.

להקת שוקולד מנטה מסטיק, ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן, תציג מופע נוסטלגי שירים את הקהל.

בנוסף, רמי קלינשטיין יחזור למופע מחווה לאלבום האייקוני "ביום של הפצצה", כשהוא מארח את אפרת גוש לשיתוף פעולה. לצד המופעים המרכזיים, מוקדים נוספים כמו גן המושבה ורחבת העירייה יארחו אמנים אהובים בהופעות בכניסה חופשית. האמנים שיופיעו שם הם אגם בוחבוט, אליעד, בן-צור, היהודים, הפרויקט של רביבו, ליאור נרקיס , וסאבלימינל.

חגיגה תרבותית ברחבי העיר

הפסטיבל לא יסתפק במופעים בלבד. בנוסף, הוא יציע חוויה תרבותית שלמה עם מתחמי בילוי, דוכני קולינריה וחגיגה ישראלית סוחפת. העיר ראשון לציון, שחרטה על דגלה את קידום התרבות, תהפוך למשך חמישה ימים למרכז מוזיקלי תוסס, המחבר בין דורות של יוצרים וקהלים.