סערה בקרב עולי הר הבית בעקבות פסק של הרב דוב ליאור - סרוגים

הרב דב ליאור בהר הבית (צילום חיים קרויזר/מטה ארגוני המקדש)

מאז תשעה באב בשנה שעברה יהודים משתחווים בהר הבית בהיתר המשטרה. מכתב של הרב דוב ליאור, מגדולי הרבנים שעולים להר הבית עורר סערה בקרב העולים, כשהתנגד להשתחוויה ללא חציצה.

נסביר בקצרה: השתחוויה על אבן אסורה מחוץ למקדש מאיסור "אבן משכית". המחלוקת בין המשתחווים לאוסרים היא מה הגדרתו של הר הבית לעניין הזה. המשתחווים סוברים כי הר הבית נחשב, המקדש ואילו המתנגדים ביניהם הרב דוב ליאור סוברים שרק בשטח המקדש ההשתחוויה מותרת.

דברי הרב דוב ליאור: לכן נראה שמצד הדין מותר להניח בד כלשהו להשתחוות עליו. אבל למעשה נראה לעניות דעתי, להימנע מלהשתחוות כלל בהר הבית, מכיוון לא נכנסים למחנה שכינה (שטח המקדש).

הפסיקה עוררה סערה מכיוון שבשנה האחרונה ההשתחוויה הפכה לאחד מסימני ההיכר של העלייה להר הבית. אסף פריד מפעילי הר הבית כתב בחשבון הפייסבוק שלו: "קודם כל אני שמח! אחרי אלפיים שנים יש דיון הלכת אמיתי, הלכה למעשה בפרטי מצווה אותה ניתן לקיים רק בהר הבית.אשרינו שזכינו לחיות בדור של גאולה.הדיון הזה לא היה מתקיים אם לא הינו עולים להר הבית ופועלים בשטח לבניין הבית".

לפני מספר שנים, עליתי עם מורנו הרב ישראל אריאל שליט"א, להר הבית. בצפון, צמוד לרמה, הרב נכנס בהחבא לאחת הגומחות שבקיר והשתחווה שם בפישוט ידים ורגליים.שאלתי אותו, הרב לא חושש לדעת המנחת חינוך? התשובה היתה חדה, "לא צריך לחשוש מכל סברה".