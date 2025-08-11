שמחה רוטמן: "אני לא מאמין שאני אומר את זה" - סרוגים

שמחה רוטמן: "אני לא מאמין שאני אומר את זה"
ח"כ שמחה רוטמן התייחס לטענות של נדב אייל, על כך שרק ישראל יכולה לאכוף את פירוק חמאס מנשקו, ואמר: "תקשיבו לנדב אייל! (לא מאמין שאני אומר את זה)"
העיתונאי נדב אייל התייחס אמש (ראשון) להצהרה של ראש הממשלה נתניהו, בעניין כיבוש רצועת עזה וכתב: "כתבתי את זה אלף פעם, אבל הנה עוד אחת: אין שום משמעות להסכמה של חמאס להתפרק מנשקו. רק צה"ל יכול לאכוף פירוק מנשק. לא אמירתים ולא מצרים ובטח שלא הרש"פ.
פירוק מנשק – רק באמצעות שליטה ישראלית מלאה בכל עזה. כיבוש וחיפוש מבית אל בית. לאורך שנים. עבור זה לא צריך שחמאס יגיע לשום הסכם ושום דבר – צריך לכבוש. עכשיו, אם חמאס "יסכים" לפירוק מנשק הוא ממילא ירמה, וכולם יודעים שירמה. אז למה לתבוע משהו שאם יוסכם לא יתבצע, והדרך היחידה לבצע אותו היא שלא יוסכם? כולנו יודעים".
בתגובה, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, הגיב לדברים, הסכים איתם וכתב: "תקשיבו לנדב אייל! (לא מאמין שאני אומר את זה). רק צה"ל יכול לאכוף את פירוק החמאס מנשקו, ולכן חייבים שצה"ל ישלוט ברצועה ולא יוריד את הרגל מהגז עד שהרצועה תפורז מנשק.
כל הסכמה עם החמאס תביא לתוצאה אחת ויחידה. חמאס על הגדרות עם נשק כמו ב-6 באוקטובר. הכרעה, עד הסוף. בלי לעצור".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו