שמחה רוטמן: "אני לא מאמין שאני אומר את זה" - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

העיתונאי נדב אייל התייחס אמש (ראשון) להצהרה של ראש הממשלה נתניהו, בעניין כיבוש רצועת עזה וכתב: "כתבתי את זה אלף פעם, אבל הנה עוד אחת: ‏אין שום משמעות להסכמה של חמאס להתפרק מנשקו. רק צה"ל יכול לאכוף פירוק מנשק. לא אמירתים ולא מצרים ובטח שלא הרש"פ.

פירוק מנשק – רק באמצעות שליטה ישראלית מלאה בכל עזה. כיבוש וחיפוש מבית אל בית. לאורך שנים.‏ עבור זה לא צריך שחמאס יגיע לשום הסכם ושום דבר – צריך לכבוש.‏ עכשיו, אם חמאס "יסכים" לפירוק מנשק הוא ממילא ירמה, וכולם יודעים שירמה. ‏אז למה לתבוע משהו שאם יוסכם לא יתבצע, והדרך היחידה לבצע אותו היא שלא יוסכם? ‏כולנו יודעים".

בתגובה, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, הגיב לדברים, הסכים איתם וכתב: "תקשיבו לנדב אייל! ‏(לא מאמין שאני אומר את זה). ‏רק צה"ל יכול לאכוף את פירוק החמאס מנשקו, ולכן חייבים שצה"ל ישלוט ברצועה ולא יוריד את הרגל מהגז עד שהרצועה תפורז מנשק.

עוד באותו נושא הערכה בישראל: זה הזמן שייקח להשמיד את חמאס לכתבה המלאה בסרוגים >



‏כל הסכמה עם החמאס תביא לתוצאה אחת ויחידה. חמאס על הגדרות עם נשק כמו ב-6 באוקטובר. ‏הכרעה, עד הסוף. בלי לעצור".