במהלך הלילה: צה"ל עצר סוחר אמל"ח בסוריה. צפו - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

במהלך הלילה (בין ראשון לשני) כוחות חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג׳ה שבדרום סוריה.

צילום: דובר צה"ל

בעקבות אינדיקציות מודיעיניות ומעקב מקדים הסוחר נעצר ונחקר והכוחות החרימו אמצעי לחימה שאותרו במרחב. מצה"ל נמסר כי כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב, לפעול ולמנוע התבססות של גורמי טרור בסוריה, במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל ורמת הגולן בפרט.

עוד באותו נושא הטבח הבא? בסוריה מדווחים על תנועת כוחות המשטר לאזור הכורדי לכתבה המלאה בסרוגים >

לפני יומיים על פי שורת דיווחים פנימיים מסוריה, כוחות משמעותיים של צבא המשטר החלו לנוע לעבר אזורי השליטה של הכורדים בצפון־מזרח המדינה. במוקדי האזור גוברים החששות מהידרדרות לאלימות רחבת היקף ולסכסוך אתני נוסף בשטח שסבל כבר ממעגלי שפיכות דמים לאחרונה.

מקורות מקומיים מדווחים כי יחידות צבאיות המזוהות עם כוחות משטר אל-ג’ולאני יצאו מבסיסיהן במחוז חלב, ומתקדמות מזרחה לעבר קווי המגע עם המיליציות הכורדיות – כוחות סוריה הדמוקרטית (כּוֹס"ד).