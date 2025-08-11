ראש ישיבה חרדית משתלח: "הם יכולים להמית אותנו בתאי גזים" - סרוגים

אילוסטרציה - למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: אריק מרמור, פלאש 90)

ראש ישיבת 'אור ישראל' שבפתח תקווה, הרב יגאל רוזן, השתלח בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראשי מערכת המשפט והצבא: "כמו בשואה, הם חשודים שהם יכולים להמית אותנו בתאי הגזים", את הדברים הביא אבי רבינא.

עוד אמר הרב רוזן: "גם האח מרעננה. הם חשודים על זה, אם הם רוצים, שיתבעו אותי בבית משפט. הם לא סופרים אותנו. רשעים, אנטישמים, הם יותר גרועים מהגרמנים יימח שמם!"

עוד הוא קרא: "‏לפזר את הכנסת וללכת לבחירות עכשיו, על רקע חוק הגיוס, זה הדבר הכי גרוע, זה יפגע בש"ס בקלפי. אין שום סיטואציה בעולם להביא חוק גיוס. אותם מנובלים בבית משפט עליון לא יסכימו לכך. אין מה להתעודד כרגע. והיה ונלך לבחירות, המצב יהיה הרבה יותר גרוע. כל אותם אנטישמים כבר יהיו בגיהנום כשהמשיח יגיע".

עוד באותו נושא הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו לכתבה המלאה בסרוגים >

