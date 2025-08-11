שגריר ישראל באוסטרליה זועם: "מחזקת את עמדת חמאס" - סרוגים

שגריר ישראל באוסטרציה אמיר מימון (צילום: ויקימדיה)

שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון הגיב בזעם הבוקר (שני) להודעת ראש הממשלה אנתוני אלבניזי על כוונתו להכיר במדינה פלסטינית. בדבריו טען כי המהלך פוגע בביטחונה של ישראל ומחזק את חמאס.

"שלום מקודם באמצעות הכנעת הטרור, לא על ידי מתן פרס לטרור" אמר מימון. "בהכרה במדינה פלסטינית בזמן שחמאס ממשיך לרצוח, לחטוף, ולדחות את השלום, אוסטרליה פוגעת בביטחונה של ישראל, תוקעת את שיחות המו"מ לשחרור החטופים, ונותנת ניצחון לאלו שמתנגדים לדו-קיום".

"רק לפני כמה ימים, אלבניזי הציב תנאים ברורים להכרה במדינה פלסטינית, בהם: גינוי האלימות, שחרור החטופים, והקמת ממשל אחראי ואמין. הוא הדגיש שכל הצעדים הללו נדרשים לפני שיהיה אפשר להכיר במדינה" הזכיר השגריר. "מנגד, היום ממשלת אוסטרליה זנחה את התנאים הללו ומקדמת הכרה סימבולית, במקום לקדם צעדים כנים לשלום".

מימון הבהיר כי "ההחלטה הזו לא תשנה את המציאות בשטח. השלום לא יגיע דרך הצהרות, הוא יגיע כשאלו שבחרו בטרור יזנחו אותו, וכשהאלימות וההסתה תסתיים. מתן פרס לאלו שמשתמשים בטרור ככלי פוליטי שולח מסר מסוכן שהאלימות מביאה הישגים פוליטיים".

בסיכום דבריו השגריר ציין כי "בהכרה במדינה פלסטינית עכשיו, אוסטרליה מחזקת את עמדת חמאס – ארגון שהיא הכירה בו כארגון טרור – וכן מחלישה את המאבק של אלו שפועלים כדי לסיים את האלימות ולהביא שלום אמיתי וממושך".