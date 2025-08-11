בזמן שהכל בוער: צה"ל מכין את עצמו למלחמה הבאה - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

בזמן שהכל בוער: צה"ל מכין את עצמו למלחמה הבאה

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב עם פורום מפקדים בכירים, לבחינת מוכנות צה"ל למלחמה רב־זירתית – כחלק מהיערכות לתכנית רב־שנתית לצד המשך הלחימה

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים11.08.25 10:27  י״ז באב תשפ״ה
בזמן שהכל בוער: צה"ל מכין את עצמו למלחמה הבאה
  (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מקיים היום הערכת מצב מטכ"לית להערכת כשירותו המבצעית של צה״ל להתמודדות עם האתגרים בזירות השונות.

זו הערכת מצב שנייה, מתוך רצף של הערכות מצב, אשר מתקיימות כחלק מתהליך האבחון לבניית תשתית למידה לתכנית רב-שנתית; כל זאת במקביל ללחימה מתמשכת בזירות המלחמה השונות.

(צילום: דובר צה"ל)

בהנחיית הרמטכ״ל, הערכת המצב מתקיימת בהובלת פורום המטה הכללי ובהשתתפות פורום מפקדים מורחב, ביניהם מפקדי אוגדות, קציני החילות בזרוע היבשה וקצינים מקצועיים מכלל האגפים.

במהלך הערכת המצב יוצגו מספר נושאים, תוך מתן דגש על מוכנות צה״ל לתרחישים רב-זירתיים, הכוונת בניין הכוח, האימונים, הנורמות המבצעיות ונושאים נוספים.

הערכת המצב היא חלק מתהליך משמעותי עליו הנחה הרמטכ״ל, להשבת צה״ל ליסודות ומסילת התכנון, במקביל להמשך הלחימה בכלל הגזרות.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אייל זמיר
הערכת מצב
רמטכ"ל
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו