בזמן שהכל בוער: צה"ל מכין את עצמו למלחמה הבאה - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מקיים היום הערכת מצב מטכ"לית להערכת כשירותו המבצעית של צה״ל להתמודדות עם האתגרים בזירות השונות.

זו הערכת מצב שנייה, מתוך רצף של הערכות מצב, אשר מתקיימות כחלק מתהליך האבחון לבניית תשתית למידה לתכנית רב-שנתית; כל זאת במקביל ללחימה מתמשכת בזירות המלחמה השונות.

(צילום: דובר צה"ל)

בהנחיית הרמטכ״ל, הערכת המצב מתקיימת בהובלת פורום המטה הכללי ובהשתתפות פורום מפקדים מורחב, ביניהם מפקדי אוגדות, קציני החילות בזרוע היבשה וקצינים מקצועיים מכלל האגפים.

במהלך הערכת המצב יוצגו מספר נושאים, תוך מתן דגש על מוכנות צה״ל לתרחישים רב-זירתיים, הכוונת בניין הכוח, האימונים, הנורמות המבצעיות ונושאים נוספים.

הערכת המצב היא חלק מתהליך משמעותי עליו הנחה הרמטכ״ל, להשבת צה״ל ליסודות ומסילת התכנון, במקביל להמשך הלחימה בכלל הגזרות.