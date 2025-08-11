משפחות החטופים זועמות על נתניהו: "תחזור בך" - סרוגים

(צילום: גילי יערי\פלאש 90)

במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם הבוקר (שני) להצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש, זאת לאחר שאמר כי ישראל מתכוונת להחזיר 20 חטופים. בדבריהם דרשו מנתניהו לחזור בו ולהתחייב לפעול להשבתם של כל 50 החטופים, החיים והחללים, משבי החמאס בעזה.

"תחזור בך, זאת אינה מעידת לשון" אמרו המשפחות לנתניהו. "תבטיח לעם ישראל ולמשפחות החטופים והחטופה כי אתה מחויב להחזרת כולם – החללים והחיים כאחד".

עוד נמסר כי "מטה המשפחות להחזרת החטופים דורש מראש הממשלה להבהיר באופן פומבי את דבריו במסיבת העיתונאים אתמול במענה לשאלת כתבים – במסגרתה התעלם מהחטופים החללים. מי שמפקיר חללים סופו להפקיר חיים. על ראש הממשלה להבהיר כי טעה, וכי מחויבותו היא לכל 50 החטופים והחטופה, החיים והחללים – ולהבטיח את השבת החיים לשיקום ואת השבת החללים לקבורה ראויה ומכבדת, במסגרת עסקה אחת כוללת".