משפחות החטופים זועמות על נתניהו: "תחזור בך" - סרוגים

משפחות החטופים זועמות על נתניהו: "תחזור בך"
אחרי שאמר בהצהרתו כי ישראל מתכוונת להחזיר 20 חטופים, מטה המשפחות הגיב בזעם לראש הממשלה בנימין נתניהו: "תבטיח כי אתה מחויב להחזרת כולם - החללים והחיים כאחד"
(צילום: גילי יערי\פלאש 90)
במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם הבוקר (שני) להצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש, זאת לאחר שאמר כי ישראל מתכוונת להחזיר 20 חטופים. בדבריהם דרשו מנתניהו לחזור בו ולהתחייב לפעול להשבתם של כל 50 החטופים, החיים והחללים, משבי החמאס בעזה.
"תחזור בך, זאת אינה מעידת לשון" אמרו המשפחות לנתניהו. "תבטיח לעם ישראל ולמשפחות החטופים והחטופה כי אתה מחויב להחזרת כולם – החללים והחיים כאחד".
עוד נמסר כי "מטה המשפחות להחזרת החטופים דורש מראש הממשלה להבהיר באופן פומבי את דבריו במסיבת העיתונאים אתמול במענה לשאלת כתבים – במסגרתה התעלם מהחטופים החללים. מי שמפקיר חללים סופו להפקיר חיים. על ראש הממשלה להבהיר כי טעה, וכי מחויבותו היא לכל 50 החטופים והחטופה, החיים והחללים – ולהבטיח את השבת החיים לשיקום ואת השבת החללים לקבורה ראויה ומכבדת, במסגרת עסקה אחת כוללת".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
1
שקרן פאטולוגי
א | 11-08-2025 10:40
איזה כיף ששידורי כדורגל חזרו לטלוויזיה !!! ככה אפשר לראות משהו טוב ולמנוע לשמוע את השקרים של הסגול !!!
2
שמיר עשה את...
שני | 11-08-2025 11:25
שמיר עשה את הטעות הזו כשנכנע ללחץ המשפחות, זה עלה לנו באיתיפדה הראשונה, נתניהו חזר על הטעות כשנכנע ללחץ משפחת שליט, זה עלה לנו בטבח 7/10, חטופים ומלחמה עד היום. אז שיפסיקו לבלבל את המוח.
גם החזאת נעמה...
עסקת שליט היתה שנתניהו נכנע לשרה. רצתה תצלום שח נתניהוס עם גלעד שליט לפני הבחירות | 11-08-2025 11:55
גם החזאת נעמה יששכר היתה כדי להצטלם איתה לפני הבחירות. ושביה באוקטובר לא קרה אלא בגלל שממשלת ישראל בראשות נתניהו קיבל החלטה לגדל לחזק ולממן את חמאס ביבי גידל את חמאס צאפס ועד שהפך למפלצת שהתנפלה עלינו. זה מה שהביא לטבח. ראש ממשלה שדואג לגדל לממן ולטפח את טרור האוייב וסומך על חברו סינואר. 7 פעמים מסרב לחסלו. ממשיך לממן אותו במזומן